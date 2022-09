El SEPC veu una “declaració de guerra” en la resposta del govern espanyol

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) juntament amb Alerta Solidària han reaccionat a la resposta del Ministeri d’Interior a la demanda d’explicacions requerida per Òmnium en relació amb la infiltració d’un agent al moviment estudiantil. El sindicat ha lamentat que l’Estat “insisteixi en presentar la societat catalana immersa en un marc de tensió insuportable i greu violència” generada per l’independentisme. A més, lamenta que “retorci” la realitat per emparar l’ús de “tota mena de mecanismes repressius, lesius per als drets fonamentals” que es preveuen només “en la lluita contra el terrorisme.

Fernando Grande Marlaska, ministre de l’Interior, un departament que marca distàncies amb les maneres de fer del CNI/MdI

Veuen la resposta d’Interior com una declaració de guerra

En el mateix comunicat, les dues plataformes veuen la resposta d’Interior com una “veritable declaració oficial de guerra” contra l’independentisme català, davant la qual només veuen dues possibilitats: “o bé rendir-nos, o bé resignar-nos”. “La resposta concorda amb els fets repressius que patim”, afegeixen.

Així doncs, després d’aquesta declaració “vaga i genèrica” on s’atribueix a la lluita independentista “un context passat i present de greus esdeveniments i de situacions de violència greu”, el SEPC i Alerta Solidària conclouen que “no hi ha res més a parlar amb l’Estat” i que cal “organitzar-se i lluitar”.

El govern espanyol justifica les infiltracions il·legals i les equipara amb el terrorisme

El Ministeri de l’Interior ha admès i justificat les “infiltracions il·legals” al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i a Jovent Republicà. Ho ha fet en resposta al contenciós administratiu presentat per Òmnium davant l’Audiència Nacional a finals de juliol. En un comunicat, el president de l’entitat cultural, Xavier Antich, denuncia aquest dilluns que hi ha “una estratègia d’estat per vincular l’independentisme al terrorisme”. En el document, el Ministeri de Fernando Grande-Marlaska considera “legítim, idoni i oportú” infiltrar agents en els moviments juvenils per captar informació.