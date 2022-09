El govern espanyol utilitza el terrorisme per justificar les infiltracions en l’independentisme

El Ministeri de l’Interior ha admès i justificat les “infiltracions il·legals” al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i a Jovent Republicà. Ho ha fet en resposta al contenciós administratiu presentat per Òmnium davant l’Audiència Nacional a finals de juliol. En un comunicat, el president de l’entitat cultural, Xavier Antich, denuncia aquest dilluns que hi ha “una estratègia d’estat per vincular l’independentisme al terrorisme”. En el document, el Ministeri de Fernando Grande-Marlaska considera “legítim, idoni i oportú” infiltrar agents en els moviments juvenils per captar informació.

Fernando Grande Marlaska, ministre de l’Interior, un departament que marca distàncies amb les maneres de fer del CNI/MdI

Presumpta vulneració de drets fonamentals

Segons Antich, aquestes pràctiques del Ministeri de Fernando Grande-Marlaska suposen una “clara vulneració” dels drets fonamentals, emmarcada en la “causa general” contra l’independentisme. Òmnium considera que l’Estat actua amb “total impunitat” i “al marge de la llei” per “reprimir” el moviment.

Interior vincula la infiltració directament amb les pràctiques habituals en la prevenció del terrorisme sobre la base de, segons el Ministeri, suposades accions i estratègies violentes de l’independentisme: “Persones que pertanyen al món associatiu independentista, englobant una àmplia gamma d’associacions, coadjuven a la consecució il·legal de la independència de Catalunya, arribant a realitzar en alguns casos accions de tipus radical-violent dins el marc de l’estratègia global secessionista”.

Lluita contra el terrorisme

Pel que fa a les tècniques operatives utilitzades per a les infiltracions, el Ministeri menciona, entre d’altres, les previstes a l’actual Estratègia Nacional Contra el Terrorisme i l’Estratègia de Seguretat Nacional, concretament l’eix que fa referència a ‘La lluita contra el terrorisme i la radicalització violenta’.