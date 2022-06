Suposats agents de l’Estat intenten captar un infiltrat a les joventuts d’ERC

Dos suposats agents del Departament de Seguretat Nacional espanyol van intentar reclutar el jove Enric Pérez amb l’objectiu d’espiar i controlar les organtizacions juvenils Jovent Republicà i Batec. Volien que recuperés la seva condició de militant a les joventuts d’Esquerra Republicana per infiltrar-lo i intercanviar informació.

Pérez, des d’un primer moment, va posar-se amb contacte amb els mitjans La Directa i el Diari Ara, perquè expliquessin com és un intent de captació per part del Departament de Seguretat Nacional espanyol. Enric Pérez va respondre al telèfon un 28 de març, quan va rebre la trucada de dos suposats agents, anomenats Alfredo i Juan, del departament que depèn del ministeri de Presidència.

Van mantenir dues reunions

Van mantenir dues reunions i hi havia programada una tercera, tot i que mai es va acabar produint. “Treballem al Departament de Seguretat Nacional i ens dediquem a buscar col·laboradors, gent que ens doni un cop de mà en distintes temàtiques. A Catalunya, evidentment, ens dediquem a l’independentisme i a altres coses. Tens un perfil interessant, per això ens hem volgut posar en contacte amb tu”. Així va ser la carta de presentació de Juan, un dels dos agents, qui va explicar-li sense miraments quina era la seva suosada feina i els seus objectius. “Ens dediquem a aconseguir gent que vulgui col·laborar amb nosaltres de manera puntual per obtenir informació o bé genèrica o bé específica i, a partir d’aquí, si la col·laboració funciona, anar-nos coneixent més profundament i buscar enteniment, res més, deia.

Durant les torbades, els agents va incidir en el posicionament polític del jove. “Puigdemont, el dia que vingui, haurà de passar pel mateix que han passat els altres. És una qüestió política. Hi ha una sèrie de delictes penals que s’han comès i dels quals haurà de rendir comptes, igual que han rendit comptes els altres. Al final t’adones que en què ha quedat això? En res. Cal ser conscients, fora de Catalunya, de la gravetat dels fets. Tampoc vosaltres éreu conscients de la gravetat dels fets”, afirmava Juan amb relació al referèndum de l’1-O.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha liderat la resposta del govern espanyol al cas Pegasus / ACN

Sense resposta del govern espanyol

“De cara al pròxim cafè, qualsevol informació que puguis recopilar sobre el col·lectiu que hem parlat [BATEC] i la seva relació amb Jovent Republicà i altres col·lectius ens pot interessar”, li deia Alfredo en un missatge de Telegram el passat 10 de maig.

La Directa es va posar intentar posar en contacte amb el Ministeri de la Presidència espanyol, però no van rebre resposta, mentre que Batec i Jovent Republicà han denunciat públicament els fets.