Òmnium es personarà al TC per defensar la immersió en la causa del 25%

Òmnium Cultural ha anunciat aquest dimecres que es personarà al Tribunal Constitucional com a part afectada i en defensa de la immersió lingüística en la causa del 25%. Ho ha anunciat el president de l’entitat, Xavier Antich, després que s’hagi conegut que el Constitucional ha admès a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “Els poders de l’Estat continuen fent d’activistes contra l’escola, la llengua i les institucions catalanes”, ha denunciat Antich a través d’una piulada on ha subratllat que es personaran al TC contra la “intromissió ideològica i antidemocràtica” a les aules per defensar “el dret de tothom a l’escola en català”. L’entitat ha insistit que lluitarà per “una escola sense exclusions” i ha conclòs la seva piulada amb una promesa: “Ni una classe enrere“.

L’anunci ha arribat pocs minuts després que s’hagi conegut que el Constitucional ha admès a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat que va presentar el TSJC quan va admetre que amb la nova normativa del Govern per esquivar la sentència del 25% era “impossible” aplicar-la. El decret llei del Govern, que es va aprovar d’urgència el 30 de maig, diu específicament que no es podran aplicar percentatges en l’aprenentatge de llengües, el que xoca frontalment amb la sentència del TSJC. Per aquest motiu el tribunal va decidir presentar la qüestió d’inconstitucionalitat al TC, que ara l’haurà de resoldre.

El decret llei del Govern impossibilita aplicar el 25%

El Govern es va reunir d’urgència el passat mes de maig i va aprovar un decret llei d’urgència mitjançant el qual es volia donar resposta a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà a totes les aules del país. Aquest decret llei situava com a únic responsable legal dels projectes lingüístics i per tant de l’aplicació de la sentència al departament d’Educació, així com concretava la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”.