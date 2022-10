Òmnium carrega contra el 12-O per commemorar un “genocidi imperialista”

Òmnium Cultural ha carregat durament contra el dia de la Hispanitat, el 12 d’octubre, per ser una festivitat que commemora un “genocidi imperialista” comès per Espanya. En un dur comunicat aquest dimecres, Òmnium ha reivindicat que l’entitat té el 12 d’octubre com dia laborable perquè “no hi ha raons per solemnitzar” la festa nacional d’Espanya, un estat que “vulnera drets i llibertats fonamentals” i també “obvia i reprimeix els anhels de democràcia i llibertat” de Catalunya.

A banda, el president de l’entitat, Xavier Antich, ha insistit en la necessitat d’obrir un “nou cicle polític”, un objectiu per al qual treballa Òmnium, que intenta crear les “condicions” necessàries per “impulsar i reteixir” el moviment independentista i assolir acords estratègics. Ho ha dit en una trobada a Vilafranca del Penedès amb més 270 càrrecs territorials en la qual també ha parlat la vicepresidenta d’Òmnium, Mònica Terribas. La periodista ha dit que aconseguir acords estratègics també implica trobar noves formes de treballar i afegir noves veus en el debat estratègic independentista. Això passa, també, per incorporar noves sensibilitats independentistes al debat social.

Nou marc estratègic independenista

En aquest sentit, durant tota la jornada de treball a Vilafranca, sota el títol ‘Construir comunitat per plantar cara als discursos d’odi’, els líders d’Òmnium han abordat la necessitat de crear un nou marc estratègic per tal d’enfortir el moviment independentista on destaquin eixos “imprescindibles” com la lluita antifeixista, la resposta a l’auge de l’extrema dreta i al totalitarisme. L’entitat també ha defensat enfortir la societat organitzada en àmbits crucials com la defensa de la llengua catalana i dels drets civils i polítics davant els atacs de l’Estat espanyol. En aquesta jornada també es persegueix socialitzar entre els quadres territorials de l’entitat la necessitat d’obrir un nou cicle polític, ja que Òmnium insisteix que el del 2017 ja està mort.