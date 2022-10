Sánchez arriba a la desfilada militar pel 12-O tard i entre insults

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat tard a la desfilada militar que es fa cada 12 d’octubre per celebrar la Hispanitat i ha fet esperar els reis espanyols. Sánchez ha baixat del cotxe entre xiulets i insults, que no ha pogut evitar malgrat fer ús d’aquesta estratègia d’arribar tard per intentar evitar l’escridassada. A les onze ja l’esperaven la ministra de Defensa, Margarita Robles; el Cap d’Estat Major de la Defensa, almirall general Teodoro López Calderón; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; i l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, però els ha fet esperar uns minuts.

Ara bé, l’estratègia d’arribar tard per evitar l’escridassada no li ha acabat de funcionar perquè també ha fet esperar als reis espanyols, que s’han quedat dins del cotxe per protocol fins que el president ha fet acte de presència. De fet, a les onze la megafonia ha anunciat que la comitiva dels reis espanyols ja estava arribant a la tribuna d’honor, però en arribar i veure que no hi havia el president els serveis de protocol de la casa reial han esperat dins del cotxe oficial.

Insults i crits de dimissió per a Pedro Sánchez

Quan Sánchez ha aparegut uns segons després, els reis ja han baixat del cotxe. Després de saludar-se entre ells i a la resta de convidats, tots els actes han començat, així com la desfilada militar entre insults i crits de dimissió per al president espanyol per part d’un bon nombre de persones presents entre el públic. Aquesta estratègia de Sánchez d’arribar tard és habitual en el president espanyol perquè pretén arribar en el mateix moment que els reis i evitar-se així els crits o almenys diluir-los una mica. Avui no ha calculat bé i ha quedat malament amb els monarques en el 12 d’octubre, així com amb el CGPJ per l’error en l’enviament d’invitacions.