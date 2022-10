Vox busca provocar al bressol de Catalunya el 12-O

El partit d’ultradreta Vox ha fet una acció sorpresa al bressol de Catalunya per commemorar el dia de la Hispanitat aquest 12 d’octubre. La formació d’extrema dreta ha desplegat una pancarta de fins a 30 metres d’amplada i 5 de llarg al Pont Nou de Camprodon mentre sonava l’himne d’Espanya amb la intenció de provocar al bressol de Catalunya en aquest dia assenyalat per als espanyols, però rebutjat pels catalans. En aquesta pancarta desplegada per Vox hi havia dues banderes espanyoles als laterals i el lema ‘12 d’octubre. Festa nacional’ -en castellà-. L’acció s’ha fet a les 8 del matí amb l’himne espanyol a tot volum.

El diputat de Vox al Parlament Alberto Tarradas ha explicat que han escollit Camprodon per aquesta acció sorpresa perquè és un lloc “on el separatisme prohibeix la llibertat d’expressió i el fet de celebrar aquest dia”. Després ha lamentat que el municipi “pateix el segrest del separatisme més radical” i ha reivindicat l’acció del seu partit.

Abascal diu que Espanya “no té res del que penedir-se”

El líder de Vox a nivell de l’estat espanyol, Santiago Abascal, també ha commemorat el dia de la hispanitat amb un missatge a Twitter on ha dit que Espanya “té molt que celebrar i res del que penedir-se“. Aquest missatge ha arribat després que, de nou, aquest 12 d’octubre molts usuaris hagin dit que no hi ha res a celebrar perquè el ‘descobriment’ d’Amèrica també va suposar el genocidi i l’assassinat de milers de persones durant la colonització.

Abascal, al contrari, ha recordat que “tal dia com avui de fa 530 anys Cristòfor Colom va descobrir Amèrica i va iniciar la Hispanitat”, que per a ell és “l’obra més gran d’agermanament realitzada per un poble en la història universal”. Així, per a Vox el que va ser un genocidi és en realitat agermanament.