Illa veu “ridícul” que el Govern treballi el 12-O per desmarcar-se d’Espanya

El líder del PSC i de l’oposició, Salvador Illa, ha criticat que el nou Govern de la Generalitat hagi decidit convocar una reunió de treball justament aquest dimecres 12 d’octubre coincidint amb el dia de la hispanitat. “Volen assenyalar permanentment que es desmarquen del dia i d’un sentiment que també és molt ampli a Catalunya com és el de celebrar pertànyer a Espanya; em sembla ridícul”, ha dit en una entrevista a Onda Cero on ha estat molt crític amb aquesta decisió i amb el Govern de Pere Aragonès. Tot i així, ha admès que de feina “en tenen molta” pel que s’han de posar a treballar quant abans millor.

Per altra banda, Illa ha parlat dels pressupostos catalans i ha fet referència al fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir que segurament no hi haurà comptes en vigor el dia 1 de gener del 2023. En aquest sentit, ha avisat que serà “una greu irresponsabilitat” en cas que finalment no s’aprovin uns pressupostos que l’exconseller Jaume Giró ja va deixar encarrilats.

Reclama que Aragonès els escolti per als pressupostos

Illa ha dedicat bona part de l’entrevista a lamentar que Aragonès expliqués en la seva última compareixença de premsa que és “difícil” que els comptes puguin entrar en vigor en començar el 2023. També ha reiterat la mà estesa de la seva formació per negociar els pressupostos, així com l’oferiment dels comuns per treballar els comptes. “És la seva responsabilitat, com que no hi seran? Ha tingut el meu oferiment i el d’altres grups parlamentaris, com ho despatxa així?”, s’ha preguntat davant la negativa d’Aragonès d’escoltar els socialistes en aquesta qüestió.

Tot i així, el líder de l’oposició ha evitat avançar el que passarà i ha demanat esperar a la compareixença d’Aragonès al ple prevista per al dimecres vinent. En aquesta compareixença el president explicarà els canvis al Govern perquè els diputats sàpiguen “què pensa fer i com”. Illa tampoc no ha volgut avançar què votarà el PSC en cas que hi hagi una qüestió de confiança com demanen Junts i la CUP. De fet, ha recordat que és el president qui ha d’impulsar-la, i no els grups parlamentaris.

Pel que fa a la negociació amb el govern espanyol, Illa ha tornat a repetir que en paral·lel a la taula de diàleg cal reunir la taula de partits catalans.