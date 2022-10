Aragonès redobla la pressió a Junts perquè aprovin els pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pressionat aquest dimarts a Junts perquè aprovi els pressupostos. Aragonès espera tenir el suport de Junts, així com amb la CUP i els comuns per aprovar els nous comptes, mentre que descarta els socialistes. “És una prioritat de la consellera Mas”, ha assegurat el president de l’executiu català en roda de premsa després del consell executiu d’aquest dimarts. “No s’entendria que Junts digués ‘no’ als nous pressupostos, que han elaborat ells”, ha considerat el president, que també ha afirmat que “serà molt difícil que -els nous comptes- entrin en vigor l’1 de gener”.

El president Aragonès ha reivindicat la feina del ja exconseller Giró pel que fa als pressupostos. “Estan molt avançats i ja es poden començar les negociacions”, ha assegurat el president, malgrat afegir que els nous consellers l’han d’estudiar i “fer un petit retoc” per una qüestió de “transparència”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçala aquest matí la primera reunió del nou Consell Executiu, després de la pressa de possessió dels nous membres / Jordi Bedmar

Reivindica l’Acord de Claredat

Pel que fa a la taula de diàleg, el president ha afirmat que “s’anunciarà la seva composició” quan es reuneixi de nou. En aquest sentit, considera que la nova composició de l’executiu català permetrà “anar 100% compactats” a la mesa de negociació. També ha promès que no renunciarà a l’autodeterminació ni a la independència de Catalunya. “El conjunt del Govern reivindica l’amnistia i l’autodeterminació de Catalunya”, ha explicat el cap de l’executiu català, que ha insistit en l’Acord de Claredat que va proposar el passat debat de política general.

El president també ha estès la mà a Junts per pactar amb ells, tot i haver decidit que abandonen el Govern. També ha instat al govern espanyol a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, i ha exigit que els compromisos es compleixin. Aragonès ha demanat que la situació d’interinitat al Parlament de Catalunya se solucioni, però, en resposta a Junts, ha assegurat que “totes les institucions són legítimes”.

Agraïment als consellers de Junts

El president ha reiterat l’agraïment a tots els consellers de Junts que han sortit del Govern. Alhora, ha agraït també l’incorporació dels nous consellers a l’executiu catal. “És una acte de responsabilitat que s’ha d’agraïr i s’ha de posar en valor”, ha assegurat Aragonès. El president ha alertat que els nous caps de Departaments han de centrar-se en la transformació social, la transformació verda, la transformació feminista i la transformació democràtica.

Aragonès ha assenyalat que el nou Govern seguirà treballant perquè els ciutadans de Catalunya decideixin de forma “democràtica” el futur de Catalunya. En aquest sentit, ha afirmat que la dinàmica de treball continua i el Govern segueix, ja que el país “no s’atura”. Aquest ha estat el motiu pel qual s’ha nomenat tan ràpid els nous consellers.