Joaquim Nin, que va ser secretari general amb Puigdemont, número dos d’Universitats

El Govern ha nomenat els secretaris generals dels Departaments que ocupen els nous consellers. Joaquim Nin, que va ser secretari general de Presidència del govern de Carles Puigdemont serà ara el número dos del Departament de Recerca i Universitats que encapçala Joaquim Nadal. Totes les persones nomenades tenen una llarga experiència en l’administració. Oriol Amorós deixa de ser secretari general del Departament d’Interior per ser-ho del de Drets Socials. La vacant d’Amorós l’ocuparà Tamara Garcia, fins ara directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El fins ara director general de Presidència, que també va estar a l’equip de Pere Aragonès a Vicepresidència, Bernat Costas, passa a Acció Exterior i Unió Europea.

Més nomenaments

Josep Mª Vilarrúbia és el nou secretari general del Departament d’Economia i Hisenda. Fins ara ha estat director general d’Avancçsa, al Departament d’Empresa i Treball. Pel que fa a la seva experiència professional, ha estat ajudant d’investigació al National Bureau of Economic Research (NBER); professor associat i ajudant a School of International and Public Affairs (SIPA) de la Universitat de Columbia; professor ajudant al Departament d’Economia de la Universitat de Columbia; economista titulat a la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales del Banco de España i director d’Estudis Estratègics i Quantitatius al Servei d’Estudis de Banc Sabadell.

Com a número dos del Departament de Recerca i Universitats se situa Joaquim Nin. Del 2016 al juny del 2018 va ser secretari general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya amb el govern de Puigdemont. I des de l’agost del 2018, ha estat diputat a la Diputació de Tarragona. Del 2011 al 2016, va ocupar el càrrec de delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

D’altra banda, Bernat Costas ha estat nomenat secretari general del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea. Va formar part de l’equip de confiança d’Aragonès a Vicepresidència i fins ara ha estat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament de la Presidència.

Tamara Garcia, és la secretària general del Departament d’Interior. Des del juny del 2021 fins a l’actualitat ha estat directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Prèviament, havia estat cap del Gabinet Tècnic del Departament de Justícia i responsable de l’Àrea de la Catalunya Exterior del Departament d’Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Joan Jaume ha estat nomenat secretari general del Departament de Territori. Des de l’any 2016 ha estat president i conseller delegat de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. També ha treballat al Departament de Presidència i al Departament de Vicepresidència.

De Protecció Civil a Salut

Mercè Salvat és la número dos del Departament de Salut. Fins a l’actualitat, era directora general de Protecció Civil. Anteriorment, havia estat gerent de Governança d’Empreses Pròpies al Servei Català de la Salut(2019-2021); secretària general del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (2018-2019); adjunta a la direcció de la FundacióPuntCat (2018); i cap de Gabinet del conseller al Departament de Justícia, entre altres.

El fins ara secretari general d’Interior, Oriol Amorós i March, ocuparà el mateix càrrec al Departament de Drets Socials del conseller Carles Campuzano. Té una llarga trajectòria a l’administració. El 2006 va ser nomenat secretari d’Immigració del Govern i el 2016, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Jordi Martinoy ha estat nomenat secretari general del Departament de Justícia, Drets i Memòria que liderarà la consellera Gemma Ubasart. Aquesta legislatura ha estat director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona i des de 2016 a 2021 ha ocupat el lloc de director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona. Des del 2014 fins al 2016 ha estat responsable de l’Assessoria Jurídica de la Regió Policial de Girona del Departament d’Interior. Anteriorment, ha estat delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona (2006-2010).