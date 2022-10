Les caigudes a l’aigua de Quim Masferrer fan líder ‘El Foraster’ més vist

Quim Masferrer ha aconseguit el rècord d’audiència d’El Foraster gràcies al programa d’aquest dilluns, el que l’ha portat fins a Vilanova de Sau. Aquest petit poble d’Osona té 314 habitants, una ciutadania petita però molt orgullosa de la seva terra. Els teleespectadors de TV3 ha arribat al 26,1% de share, una barbaritat que demostra que aquesta aposta continua sent molt i molt rendible.

El presentador ha estat 48 hores en una zona envoltada d’un entorn “meravellós” amb molta natura i encara més història. El seu pantà és dels més famosos de tota Catalunya gràcies a amagar sota les seves aigües un altre poble, Sant Romà de Sau, de la que només es veu el campanar.

En aquest poble han conegut el Pep, una mena de Gran Hermano que controla qui entra i qui surt del poble des de casa. I també ha destacat el Sergi, l’home que viu dia a dia amb la responsabilitat de mantenir la presa del pantà. La històrica més maca, però, ha estat la del Josep en explicar que ha conegut l’amor dues vegades als seus 94 anys.

Quim Masferrer s’arrisca a fer paddle-surf

Ara bé, el personatge que més joc ha donat ha estat el Marc en desafiar el presentador a provar sort en el paddle-surf. Això ha derivat en una escena molt divertida que ha fet molta gràcia als teleespectadors. L’objectiu era arribar fins al campanar, el que no ha estat fàcil encara que es posava dempeus amb relativa facilitat. El que no ha pogut evitar, però, era la caiguda a l’aigua: “Un mal moment ho pot tenir tothom. Torno a pujar, faig una mica de gir, i torno a caure a l’aigua. Semblava un adolescent tota l’estona queixant-me”. I és que el presentador ha caigut a l’aigua en moltíssimes ocasions.

Els teleespectadors titllen aquesta emissió com la millor de tota la temporada

Una vegada més, l’audiència s’ha mostrat encantada amb l’emissió d’un dels programes preferits de la casa. En aquesta ocasió, a més a més, han deixat clar que creuen que ha estat el millor de la temporada: “Gràcies pel respecte, la barreja d’humor i sentiment. Per posar bon rotllo en dies feixucs. Gràcies i felicitats per aquest estil tan teu i que fas que sentim tan nostre”, “Gràcies infinites a El Foraster per fer-nos (som)riure i endolcir-nos una mica la vida”, “I el cor es va tornar a eixamplar. Les grans frases i vivències que el Foraster sempre ens deixa. Quina fortalesa, Josep”.

