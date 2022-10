Quim Nadal, fa tres mesos: “No tornaré a la política, soc un senyor de 74 anys”

L’entrada al nou Govern del president Pere Aragonès de l’històric socialista Joaquim Nadal ha estat una sorpresa. Fins i tot, per al mateix exconseller i exalcalde de Girona. Almenys així es desprèn d’una entrevista emesa el passat 2 de juliol al programa Aquí parlem, de TVE. En aquell programa, de fa poc més de tres mesos, Nadal sentenciava: “No tornaré a la política, francament”. Entre els arguments, Nadal assegurava que és un “senyor de 74 anys” i que s’ha passat més de mitja vida al servei públic.

Ara bé, a la vista de l’actualitat, Nadal s’ho ha repensat i entrarà a l’executiu amb la cartera de Universitats i Recerca, una conselleria que mai no havia ostentat. De fet, Nadal va ser conseller de Territori i també va ser portaveu del tripartit. Precisament, Nadal va participar al programa Aquí parlem del 2 de juliol per enraonar sobre infraestructures en un moment de l’inici de l’estiu que el col·lapse era evident en vies com l’AP-7. No va ser fins a la part final de l’entrevista, al minut 27:12, que es va fer un canvi de tema i Nadal assegurava amb rotunditat que no tenia cap intenció de tornar a la política.

“Miro Biden… i…”

En concret, Nadal respon a una pregunta del periodista Lluís Falgàs que li confessa que té la pregunta a la punta de llengua. “Tornarà a la política?”. La resposta contundent: “No, francament… no”. A la repregunta, Falgàs l’intenta estovar comentant-li que “Catalunya no es pot permetre que deixi anar aquests valors…”, però Nadal l’interromp i indica que és un “senyor de 74 anys”. “Em miro algun candidat dels d’ara… has de ser capaç de no fer el rídícul”, apunta rememorant la frase del president Josep Tarradellas i sense dir a quins candidats es refereix.

Joaquim Nadal, al programa ‘Aquí parlem’, de TVE, el 2 de juliol

En aquest sentit, exposa els exemples de Joe Binden o Francois Miterrand, i Falgàs li subratlla el nom d’Ernest Maragall, que fins i tot, és més gran que l’exconseller. Nadal obvia aquesta referència –Maragall havia estat company de files d’ell al PSC– i replica: “He estat 23 anys alcalde i 7 de conseller, i si ara tinc 74 anys, 35 anys que és la meitat de la vida… a la primera línia política, no he de fer cap pas endavant, i si el fes seria en l’àmbit de la política local, i no en la política nacional”. De tota manera, nega que li hagin ofert res com a alcaldable de Girona. I ara torna a ser conseller.