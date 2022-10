Joaquim Nadal serà conseller d’Universitats amb el govern remodelat d’Aragonès

Cop d’efecte de Pere Aragonès en la remodelació del Govern a què l’ha abocat la sortida de Junts per Catalunya que s’ha produït aquest cap de setmana després de la consulta interna a la militància que es va fer dijous i divendres. Segons ha confirmat El Món, Joaquim Nadal, exdirigent i exconseller del PSC, serà el nou titular de la cartera d’Universitats que deixa una altra gironina, Gemma Geis, de Junts. D’aquesta manera, s’incorpora a un destacat càrrec d’ERC un altre exsocialista, com van fer en el seu moment –i hi continuen– Ernest Maragall –que va ser conseller d’Exteriors pels republicans i ara és el president del seu grup municipal a Barcelona– i Joan Ignasi Elena, actual conseller d’Interior.

Nadal, amb una llarguíssima trajectòria en la política –va ser alcalde de Girona durant dues dècades, del 1979 al 2002, i conseller amb els dos tripartits, on va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques i de la Presidència i també Portaveu de l’executiu durant uns mesos–, té també una forta vinculació com a professor universitari a la UdG. Amb la seva designació, s’atura l’alarma entre els rectors catalans que s’ha disparat aquest cap de setmana, quan es va estendre el rumor que es fusionarien conselleries i que Universitats perdria una cartera específica.

Carles Campuzano, un altre nom repescat de fora d’ERC

Nadal formarà part d’un gabinet remodelat de manera urgent per Pere Aragonès després que divendres els militants de Junts decidissin que el seu partit havia de sortir del govern de coalició amb ERC. En només 48 hores, Aragonès ha refet l’executiu amb noms coneguts. El de Nadal no és l’únic procedent d’altres partits, també hi ha el de Carles Campuzano, un històric de CiU al Congrés de Diputats que ara s’ocuparà de la cartera de Drets Socials que deixa vacant la juntaire Violant Cervera.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunit aquest diumenge preparant la remodelació del seu govern / Rubén Moreno / Govern

Els nous consellers, els noms dels quals el Govern ha fet oficials aquest diumenge a la tarda, prendran possessió del càrrec aquest dimarts mateix.