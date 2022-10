Alsina afirma haver capgirat un departament d’Acció Exterior “vegetatiu”

La fins ara consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha reivindicat la tasca del seu departament en els darrers 18 mesos, des de la seva incorporació a l’executiu. Segons ha argumentat a les seves xarxes socials, la conselleria que es va trobar estava “vegetativa i sense rumb”. El departament que deixa, afirma, és “dinàmic, vibrant i empoderat”.

Segons ha defensat la mateixa exconsellera, Catalunya ha tingut durant el darrer any i mig “una política exterior pròpia amb mentalitat d’Estat”. L’activitat del departament, recalca, s’ha fet “en el servei de tot el país, públics i privats”. Després d’una gran rotació al capdavant d’Acció Exterior –quatre consellers en cinc anys, recorda Alsina– la consellera defensa que deixa un departament estable.

📌 Dissabte s’oficialitzaven els resultats de la consulta de @JuntsXCat i vaig informar el president @perearagones que el meu partit havia decidit abandonar el @govern de Catalunya, i que posava a la seva disposició el meu càrrec de consellera perquè nomeni un nou responsable. — Victòria Alsina Burgués (@_VictoriaAlsina) October 9, 2022

Compliment del pla de Govern

En els divuit mesos d’activitat d’Alsina al capdavant d’Acció Exterior, segons informa la consellera, s’ha assolit el 51,7% dels objectius marcats en un Pla de Govern que considera “ambiciós”. A la seva sortida del Govern, doncs, queden unes verticals –raona– “dinàmiques, vibrants i empoderades”.

Sortida tardana

Victòria Alsina va ser una de les conselleres de Junts que es va posicionar clarament a favor de romandre al Govern presidit per Pere Aragonès. Juntament amb el titular d’economia Jaume Giró, la ja exconsellera d’Acció Exterior va instar la militància del partit a reflexionar si “renunciar ens apropa o ens allunya de la independència”.

El trencament de l’executiu, va argumentar en aquest mateix diari la titular d’Acció Exterior, és “una decisió poc responsable” que trenca amb la feina realitzada en els darrers anys. El Consell Executiu era, en la seva opinió, “l’última trinxera de la unitat independentista” des d’on aplicar el mandat del referèndum de l’1 d’Octubre.

Al mateix fil, Alsina contradiu les informacions que apuntaven que no havia enviat la seva renúncia al president de la Generalitat. Segons explica l’exconsellera, el passat dissabte va “informar el president que el meu partit havia decidit abandonar el Govern i que posava a la seva disposició el meu càrrec de consellera”. Cal recordar que Alsina es va incorporar al Consell com a independent, i no es va fer militant de Junts fins el passat cap de setmana.