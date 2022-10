Els consellers del nou Govern prendran possessió dimarts

Els nous consellers del Govern d’Esquerra Republicana de Catalunya prendran possessió a primera hora de dimarts. Segons ha confirmat l’ACN, els nous titulars dels departaments seran confirmats pel president Pere Aragonès just abans del primer Consell Executiu després del trencament amb Junts. Els nous membres , doncs, acceptaran el càrrec a primera hora per poder assistir a les 10 h a la primera reunió.

La decisió de Junts de sortir de l’executiu ha deixat vacants set de les 14 conselleries del Govern. Des de la Generalitat, però, s’apunta a una estructura més reduïda, amb un Consell Executiu reformulat i amb perfils independents vinculats a ERC. Des del primer moment, tant el president com la consellera de Presidència Laura Vilagrà han negat la possibilitat d’incorporar membres d’altres partits a l’executiu, tot i les ofertes posades sobre la taula pels Comuns.

Així, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicarà oficialment la destitució dels sis consellers sortints –Jaume Giró, d’Economia; Victòria Alsina, d’Acció Exterior; Gemma Geis, de Recerca i Universitats; Josep Maria Argimon, de Salut; Lourdes Ciuró, de Justícia; i Violant Cervera, de Drets Socials–. El setè conseller de Junts, el vicepresident i conseller de Territori i Polítiques Digitals Jordi Puigneró, ja va ser destituït oficialment la passada setmana.

Travesses i recels

Segons ha informat la mateixa agència catalana, tot i que encara no hi ha cap nom confirmat, les apostes apunten cap a dos primers noms que ocuparien conselleries de cert pes dins l’executiu: Natàlia Mas, actual directora general d’Indústria del departament d’Empresa i Treball, ocuparia segons aquestes informacions la conselleria d’Economia; mentre que Marc Rementol el que fora número dos d’Alba Vergés en la seva estada al departament de Salut, sempre seguint les informacions publicades per l’ACN i diversos mitjans, seria el primer candidat per substituir Josep Maria Argimon.

Davant les informacions de reestructuració del Govern, alguns sectors temen tenir un interlocutor directe al Consell Executiu català. És el cas de l’acadèmia i els centres de recerca del país, que temen perdre l’oportunitat de participar de les polítiques públiques del país en cas que la conselleria de Recerca i Universitats s’integri en una àrea més gran. El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha aclarit a aquest mitjà que “no és el mateix negociar amb un secretari general que amb un conseller” pel que fa a la capacitat de presa de decisions.

Crítiques dels socis potencials

La iniciativa d’Aragonès de mantenir el nou Govern completament monocolor ha sobtat alguns dels interlocutors parlamentaris dels republicans. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha avisat el president que “no es pot governar Catalunya amb 33 escons“. Tot i això, la formació manté la porta oberta a dialogar amb l’executiu; tal com ho fa el Partit dels Socialistes, que des de l’inici de la crisi s’ha ofert com a interlocutor de cara als pressupostos.