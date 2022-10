Els Comuns alerten Aragonès: “És un executiu que neix mort”

La líder dels Comuns, Jessica Albiach, alerta el president de la Generalitat Pere Aragonès contra les seves intencions de governar en solitari. El trencament de l’executiu per la sortida de Junts ha deixat Esquerra Republicana en solitari al Consell, amb només 33 escons al Parlament. El Govern sortint de la crisi, adverteix Albiach, “neix mort i, per tant, no podrà comptar amb el nostre suport”.

En una piulada durant la tarda, després d’una reunió amb el cap de l’executiu català, Albiach ha avisat que “l’única manera d’evitar eleccions és generar un bloc estable de legislatura“, en col·laboració amb En Comú Podem. Si bé la líder de la formació progressista insta el partit del Govern a negociar una sortida en aquest sentit, lamenta que “qui ho ha de fer, no ho està fent”.

En el mateix sentit s’ha expressat el portaveu de la formació al Parlament David Cid, que considera que el que està formant Aragonès és “un Govern feble i sense futur”. Cid ha dubtat de la capacitat d’ERC d’arribar a enteses a la cambra legislativa. “Pots posar astronautes al Govern, si vols; però al Parlament tindras només 33 escons si no ets capaç de negociar i acordar”.

Suport sense xecs en blanc

Amb el trencament del Govern per la sortida de Junts, Albiach va tendir la mà a Aragonès per acordar el nou Consell Executiu. Tot i això, la líder dels Comuns va avisar que l’hipotetic suport no significaria “un xec en blanc”. “La majoria no es decreta; es construeix i es negocia”. En aquest sentit, la formació va posar la pilota a la teulada d’Esquerra Republicana per “construir una majoria progressista parlamentària” estable.

Evitar els vetos

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya Oriol Junqueras va limitar les possibilitats d’acordar majories de legislatura al Parlament. En una compareixença posterior a l’anunci del resultat de la consulta de Junts, l’exvicepresident va dibuixar una línia vermella en un acord de pressupostos amb el PSC. “Van aplaudir el nostre empresonament”, acusa el president d’ERC, tot rebutjant les propostes del primer secretari dels socialistes Salvador Illa.

Els comuns han estat crítics amb la posició de Junqueras. La mateixa Albiach ha mostrat la seva preocupació perquè el líder dels republicans “imposi vetos”. En una entrevista al diari El País, Albiach ha reiterat la seva crítica cap a l’actitut d’un Govern que considera feble. Un executiu “que té 33 diputats no pot actuar com si tingués majoria absoluta”, ha argumentat la representant d’En Comú, tot criticant la manca de concreció dels comptes públics en què treballava el conseller Giró abans d’abandonar Economia.