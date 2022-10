El govern espanyol intenta culpar el PP de la baixa inversió a Catalunya

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defensat les inversions que ha fet el seu govern a Catalunya en aquest 2022. De fet, ha dit que Catalunya és la comunitat on més s’ha invertit en el primer semestre del 2022 “en dades absolutes” independentment de si es té en compte la important compensació a Abertis per la retirada de peatges a les autopistes o no. En cap moment ha volgut dir quin és el percentatge d’execució sobre el total, que s’ha de publicar en els propers dies, però ha dit que els comptes del 2023 “no són cap brindis al sol”. En aquest sentit ha destacat la inversió en Rodalies, que serà de 1.012 milions, un 20% més del pressupostat per al 2022.

Però el més sorprenent ha estat que la ministra ha intentat culpar el govern del PP que hi havia abans que arribés Pedro Sánchez de la baixa execució pressupostària que es fa a Catalunya, quan en realitat el 2017 -amb Rajoy liderant el govern espanyol- l’execució va arribar a ser del 81%. En canvi, ja amb Sánchez, l’execució el 2021 es va quedar en el 35%, el mínim executat en deu anys. “No podem perdre de vista la situació prèvia de la qual partíem el 2018, amb actuacions i inversions que en molts àmbits d’infraestructures estaven aturades i molts projectes que ni tan sols s’havien començat a redactar”, ha assenyalat la ministra en una roda de premsa a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Sánchez ha insistit que “és conegut quin era el posicionament polític respecte a Catalunya” del PP, que haurien causat aquesta suposada baixa execució que denuncia haver heretat. Les dades, però, la desmenteixen.

S’excusa en la pandèmia i l’alça de preus

La ministra també s’ha executat en l’impacte “importantíssim” de la pandèmia i en l’alça de costos derivada de la crisi d’Ucraïna i la inflació desbocada que pateix Europa. També ha defensat que el primer trimestre del 2022 s’ha invertit un 40% més que el mateix període del 2021, però sempre ha anat amb compte d’avançar la xifra total d’enguany, que es donarà a conèixer pròximament. Per últim, la ministra ha dit que treballa per “donar la volta a les xifres d’execució a Catalunya” i que només estarà satisfeta amb el 100% de l’execució.