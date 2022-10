Aragonès proposa als nous consellers treballar per la “Catalunya sencera”

El nou Govern d’ERC en solitari comença a caminar després que, aquest dimarts, els nous consellers hagin pres possessió prometent el seu càrrec. Ho han fet al Saló Sant Jordi, al Palau de la Generalitat, en un acte encapçalat pel president, Pere Aragonès. Així doncs, els nous titulars d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas; Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret; Territori, Juli Fernández; Salut, Manel Balcells; Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart; Drets Socials, Carles Campuzano, i Universitats i Recerca, Joaquim Nadal, comencen a treballar amb l’executiu català. El president del Govern ha recordat als nous consellers i conselleres que es deuen a la “Catalunya sencera”. A les 10 hores comença la primera reunió del Consell Executiu del nou Govern.

El nou Consell Executiu encapçalat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la resta de consellers | ACN (Gerard Artigas)

En aquest nou Govern d’ERC, no hi haurà conselleria de Vicepresidència, tot i que Laura Vilagrà assumirà moltes funcions de coordinació. Aragonès ha substituït els consellers sortint de Junts amb noms que inclouen tant militants d’Esquerra com persones amb trajectòria política en altres formacions. Aquesta tarda tindrà lloc el traspàs de carteres amb els exconsellers de Junts per Catalunya.

En l’acte de presa de possessió, el president del Govern ha agraït als nous consellers i conselleres el “pas endavant per servir la ciutadania” en un moment “difícil”, per les circumstàncies socioeconòmiques però també polítiques, com la relació de Catalunya amb l’Estat. Aragonès ha remarcat el compromís del seu executiu de “parlar a la Catalunya sencera, al país sencer, sense oblidar ningú ni menystenir cap territori”.

“Sí, prometo”

Els set consellers i conselleres que han pres possessió aquest dimarts han respost a la fórmula de promesa que els hi ha fet Aragonès: “Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?”. Tots ells han contestat: “Sí, prometo”.

A l’acte hi han assistit representants de la Mesa del Parlament, dels grups parlamentaris i també els consellers de Junts sortints –Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró, Violant Cervera i Gemma Geis, així com Jordi Puigneró, que va ser destituït a finals de setembre–. El president del Govern ha aprofitat l’ocasió per agrair-los “el seu compromís” i “la tasca realitzada”.