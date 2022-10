Turull creu que el nou Govern situa Catalunya “abans del 2012”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha contestat a la mà estesa d’ERC, que els demana el suport per aprovar els pressupostos que havia fet l’exconseller Jaume Giró: “No podem començar la casa per la teulada”. En una entrevista aquest dilluns a Els Matins de TV3, Turull ha defensat que per “radicalitat democràtica”, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha de sotmetre’s a una qüestió de confiança al Parlament. A més, el secretari general de Junts ha assegurat que, amb el programa actual, el seu partit no donaria suport a Aragonès en una votació al Parlament i creu que el nou Govern d’ERC en solitari situa Catalunya “abans del 2012”.

ERC decideix qui pot fer política a Junts

Durant l’entrevista, Turull ha assenyalat que ERC provoca situacions i després apel·la a la responsabilitat de Junts perquè les arregli. En concret, ha fet referència als pressupostos i a la presidència del Parlament. Aquest mateix matí, el president d’ERC, Oriol Junqueras, afirmava que ells no mourien fitxa en aquest aspecte i esperen que sigui JxCat qui ho faci. A això, Turull respon: “Ells decideixen suspendre la presidenta i diuen que ho arreglem. Ells no compleixen els acords i diuen que nosaltres hem d’aprovar els pressupostos”.

Turull, però, ha anat més enllà i també ha posat d’exemples la taula de diàleg i la destitució del vicepresident Jordi Puigneró per acusar a Esquerra de decidir “qui pot fer política de Junts i qui no en cada episodi important”. El secretari general de Junts assegura que “això no pot continuar de cap manera”.

Jordi Turull i Oriol Junqueras, en una imatge d’arxiu

La consulta de Junts

Jordi Turull es manté ferm i no revelarà què va votar a la consulta interna del partit en què es va decidir finalment sortir del Govern i ho justifica dient que “vol ser el secretari general de tots els afiliats i afiliades”. Un 42% de la militància va votar en contra d’abandonar l’executiu, però Turull ha recordat que el partit afirmava per “unanimitat” que ERC no estava complint l’acord que havia permès la investidura d’Aragonès.

Junts comença ara “una nova etapa al costat dels compromisos amb tantíssima gent per avançar cap a la independència”. Tot i que són conscients que no estan en una “situació de política normal” i que no poden complir els seus objectius “des del Govern”, sí que poden fer-ho “des de les institucions en què estem presents”.

El procés “no s’ha acabat”

Aquest cap de setmana, l’exsecretari general de Junts Jordi Sànchez afirmava que el procés s’ha tancat. Sobre això, Turull corregeix i afirma que “el procés com a tal no s’ha acabat ni s’acabarà” i assegura que la gent no s’ha desmobilitzat. De fet, Jordi Turull creu que el nou Govern d’ERC és qui vol “deixar estar” el procés.

El que s’ha acabat, segons ha especificat el secretari general de JxCat, és el procés “des d’un punt de vista que el clam del carrer es trasllada a les urnes, i de les urnes a les institucions”.