ERC crida a la responsabilitat de Junts perquè votin els pressupostos

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, està convençut que Junts per Catalunya votarà a favor dels pressupostos catalans 2023. En una entrevista aquest dilluns a Els Matins de TV3, Junqueras ha fet “una crida a la responsabilitat” dels seus antics socis de Govern perquè els ajudin a tirar endavant aquests comptes que, de fet, ha elaborat Jaume Giró, qui era conseller d’Economia i Hisenda. “Seria estrany” que acabessin votant en contra. Junqueras remarca que aprovar els comptes amb Junts seria “el més natural i el més probable” i descarta que pugui haver-hi un pacte amb el PSC. Per això, tot i que no ho desitgen, “prorrogar-los és una opció”.

Aquest dilluns comença oficialment el nou govern en solitari d’Esquerra amb els nous consellers, anunciats aquest diumenge pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. Davant d’aquest nou repte, Junqueras ha defensat que els nous consellers són “persones extraordinàries, amb molta capacitat i que poden aportar molt”. El republicà ha repetit que aquest nou govern “intenta encarnar el 80% de la societat que vol la fi de la repressió i un referèndum d’autodeterminació”. Preguntat per la presidència del Parlament, Junqueras ha avançat que el seu partit no mourà, de moment, fitxa i afirma que “és una decisió que ha de prendre Junts”. Així doncs, sembla que es mantindrà l’actual situació en què la vicepresidenta primera, Alba Vergés, ha assumit les funcions de la presidència arran de la suspensió de Laura Borràs.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president d’ERC, Oriol Junqueras / GERARD MAGRINYÀ

Sobre els tres punts de l’acord de govern que Junts defensa que Aragonès no ha complert, Junqueras es reafirma en què aquests “es compleixen sobradíssimament” i es mostra convençut que els seus antics socis de Govern “algun dia ho apreciaran” i podran tornar a treballar junts “per tirar el país endavant”. Pel que fa al punt de la coordinació amb Madrid, el president dels republicans remarca que només un 10% de les vegades ERC ha votat diferent, i especifica que ha sigut en casos en què el PSOE ha decidit votar al costat del PP i de Vox.

Mà estesa d’ERC

Oriol Junqueras ha aprofitat l’entrevista d’aquest dilluns per fer una crida a la responsabilitat de tots els partits per treballar pel país i “per allò que convé a la gent”. Als fins ara socis de Govern, els hi desitja “tota la sort del món” i assegura que en ERC sempre “trobaran suport”. Ha defensat la “voluntat eterna de col·laboració” del seu partit amb agents polítics. “Tant de bo ens ajudin i ens deixin ajudar”, sentència Junqueras.