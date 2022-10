Nou error de la Moncloa: deixa fora del 12-O a part de la cúpula del CGPJ

La desfilada militar típica del dia de la Hispanitat cada any pateix algun error o polèmica que la posa al focus de les xarxes socials, que fan mofa dels actes del 12-O. Aquest any hi ha una nova polèmica, però aquest cop no es tracta d’errors en el color de la bandera espanyola que pinten a l’aire ni de cap paracaigudista que quedi enganxat a una farola. Enguany es tracta d’un error del govern espanyol, que no ha convidat a la desfilada als membres de la Sala del Govern del Tribunal Suprem, el president de l’Audiència Nacional i els presidents dels tribunals superiors de justícia.

Segons fonts del CGPJ consultades per l’Agència Catalana de Notícies, el govern espanyol sí que va enviar les invitacions als vocals del Consell General del Poder Judicial, però es va oblidar de la resta i això ha acabat aixecant molta polseguera. L’executiu de Pedro Sánchez, de fet, ha admès que ha estat un “error” del Ministeri de Defensa, tot i que a finals de la setmana passada l’òrgan dels jutges havia enviat a Moncloa un llistat tancat on constaven els alts representats judicials que pretenien ser a la desfilada i que finalment no han rebut cap invitació.

La ministra de Defensa, Margarita Robles / Europa Press

El 12 d’octubre, marcat pel bloqueig al CGPJ i l’error de la Moncloa

Aquest error en les invitacions, que vuit magistrats del Suprem estiguin bloquejant la renovació del Tribunal Constitucional i el bloqueig en la renovació del CGPJ marcaran aquest any la desfilada militar i segurament serà del que es parli en la recepció que el rei Felip VI ofereix a partir de les 13h a més d’un miler de representants institucionals i membres destacats de la societat civil al seu palau.

En paral·lel, com és habitual, hi haurà l’absència dels presidents de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès, i del País Basc. Aquest any excepcionalment tampoc no hi aniran cinc ministres del govern espanyol que tenen altres actes d’agenda.