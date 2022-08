Robles diu que la reforma del delicte de sedició no es farà per Puigdemont

La ministra de Defensa, la magistrada en excedència Margarita Robles, creu que “no s’ha de tenir por” de reformar el Codi Penal per a adaptar-lo a la realitat social del moment, però ha recordat que s’ha de fer “amb caràcter general” i sense relacionar-ho expressament amb les aspiracions dels independentistes. En altres paraules, Robles confia en què s’ha de reformar el Codi Penal, però no directament relacionat amb el delicte de sedició ni la possible tornada del president a l’exili, Carles Puigdemont.

Així s’ha expressat en una entrevista amb Europa Press sobre la reclamació dels independentistes per a modificar els delictes de rebel·lió i sedició del Codi Penal i la possibilitat que això pogués facilitar el retorn a Espanya de lPuigdemont, i altres independentistes fugits de la Justícia espanyola. “A reformar el Codi Penal mai cal tenir por perquè el Codi Penal és una resposta a les exigències de la realitat social”, ha assegurat Robles. Aquesta modificació va ser un dels compromisos aconseguits entre el Govern i la Generalitat de Catalunya en la reunió de la taula de diàleg celebrada la setmana passada, en la qual no obstant això es va constatar la dificultat per a aconseguir la majoria parlamentària que ho permeti.

Carles Puigdemont a Brussel·les / ACN

Una reforma amb tranquil·litat

Tot i que Robles, que és jurista de professió, ha argumentat que cal fer els canvis necessaris segons el moment de la història que s’està vivint, també ha deixat molt clar que cal fer-ho amb calma. “Qualsevol modificació ha de realitzar-se amb molt d’assossec, tranquil·litat i calma”. “Jo, que vinc del món del dret, sé que no hi ha res pitjor que es puguin fer modificacions del Codi Penal sense l’assossec i sense la prudència necessàries perquè no respon després a la realitat social i a les exigències”, ha advertit.

D’aquesta manera, rebutja la petició del president del grup parlamentari d’Unides Podem en el Congrés, Jaume Asens, constrenyent a PSOE i a ERC a abordar la reforma del delicte de sedició perquè creu que la seva derogació “facilitaria el possible retorn” dels polítics independentistes a l’estranger.