Antich: “Això no va de buscar culpables, sinó de buscar còmplices”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat aquest diumenge que per assolir la independència de Catalunya l’objectiu no ha de ser “buscar culpables”, sinó tot el contrari, aconseguir el màxim de còmplices possible. Durant el seu parlament a la tradicional manifestació independentista amb motiu de la Diada de Catalunya, el successor de Jordi Cuixart a Òmnium, ha afegit que la finalitat de l’independentisme ha de ser formar un moviment cada cop més fort perquè per arribar la independència i per arribar-hi “ens necessitem a tots”.

En un discurs per reivindicar el moviment sobiranista català encara té molts fronts oberts per arribar al seu objectiu final “a cada poble i a cada barri de Catalunya” i que el millor exemple a seguir per arribar-hi és aprendre de l’1 d’octubre, quan es va aconseguir fer tremolar l’Estat perquè l’independentisme va anar junt. En aquesta línia, Antich, ha reivindicat també que Catalunya no es pot permetre perdre ara tot el poder popular acumular en l’última dècada si es vol guanyar i “arribar fins a la independència”. El president d’Òmnium ha afegit que l’independentisme vol guanyar perquè pot guanyar i ha convidat a tots els presents a no quedar-se de braços plegats ni tampoc a resignar-se tot permetent que la força sigui independentista més petita insistint, però, en què no podem “confondre’ns d’enemic” en el camí cap a la independència assegurant que en aquest camí “tothom és necessari”.

D’esquerra a dreta, Jordi Gaseni (AMI), Xavier Antich (Òmnium), dolors Feliu (ANC), Jordi Pessarrodona (ANC) i Carme Sansa al final de la manifestació de l’ANC / Jordi Play

Per a Antich l’enemic és clar, l’Estat espanyol, que és qui “ha de seure al banc dels acusats”. És per això que ha reivindicat que els catalans “no som terroristes” i ha recordat que l’Estat mai confon l’enemic, posant com a exemple tots els exiliats, els represaliats, els judicis oberts… reblant que és l’Estat qui “persegueix els catalans perquè volem la independència”. És per això que ha animat a aconseguir victòries contra l’estat. Per tancar el seu discurs, Antich ha deixat molts clar que el futur de Catalunya l’ha de decidir el poble de Catalunya.