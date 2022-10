El TC admet a tràmit la qüestió d’inconstitucionalitat del TSJC pel 25%

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dimecres la qüestió d’inconstitucionalitat que li va plantejar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la normativa per esquivar la sentència del 25% que va aprovar d’urgència el Govern el passat 30 de maig. El decret llei del Govern suprimeix els percentatges de les llengües a l’escola catalana, el que “impossibilita” l’aplicació del 25% de castellà a totes les aules del país. En veure aquesta impossibilitat de complir la sentència, el TSJC va decidir plantejar la qüestió d’inconstitucionalitat al TC, que haurà de decidir finalment si la normativa és inconstitucional. En cas afirmatiu, el tribunal tombaria la normativa del Govern i hi hauria via lliure per aplicar la sentència del 25%, ara paralitzada a la majoria de centres.

Segons la normativa que va aprovar el Govern d’urgència per donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem que avalava el 25% de castellà imposat pel TSJC, és el Departament d’Educació qui és el responsable legal dels projectes lingüístics dels centres, el que allibera de responsabilitats les direccions en cas que es desobeeixi la sentència. A més, concreta la “inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”, el que fa impossible de complir la sentència que estableix exactament un 25% d’hores lectives en castellà.

Els escenaris que s’obririen si el TC declara inconstitucional el decret del Govern

Les entitats en defensa de la llengua creuen que el Tribunal Constitucional resoldrà aquesta qüestió d’inconstitucionalitat abans que acabi aquest any perquè és un afer que els interessa. Si el Constitucional decidís tombar la normativa catalana les entitats creuen que s’obririen diversos escenaris, entre els quals hi ha la creació d’una doble xarxa escolar perquè sobrevisqui la immersió lingüística encara que sigui parcialment, la insubmissió -cosa que descarten gairebé del tot- i l’acceptació de la sentència i per tant l’aplicació del 25%. La Plataforma per la Llengua, però, avisa que en cas que el TC tombi la normativa portaran la sentència a Europa.