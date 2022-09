USTEC veu “inadmissible” que 20.000 alumnes encara no tinguin plaça d’FP

El sindicat USTEC ha denunciat aquest dimecres la situació dels alumnes que encara no tenen plaça de formació professional per començar el curs. Fins a 20.080 alumnes estan encara als llimbs i sense alternativa per estudiar un cicle mitjà o superior del grau que desitgen, el que per al sindicat majoritari d’educació és “inadmissible”. “Desitjàvem que els fons europeus es destinessin a millorar les mancances de l’FP, però no és així sinó que s’està externalitzant la formació professional”, ha explicat Ramon Roy, coordinador d’FP del sindicat, que considera que posa “en perill” aquests estudis i fins i tot l’economia del país. “Denunciem la manca de voluntat a l’hora de preveure l’alumnat que vol cursar FP”, ha insistit.

90.000 alumnes han optat per la formació professional, però 20.000 encara no saben on ni què estudiaran aquest any. “El departament s’excusa en què en el primer torn de matriculació 9.000 estudiants preinscrits no es van matricular, però si no es garanteix des d’un primer moment que es pot estudiar l’alumnat ha de buscar altres alternatives”, ha explicat. “Vivim un curs marcat per la manca de planificació de l’oferta educativa i per la falta de professorat”, ha resumit Roy.

La “incertesa” també afecta els docents d’FP

També es complicada la situació dels professors d’FP, ja que moltes places per impartir cicles superiors o mitjans encara no estan cobertes. “Hi ha centenars de places de docents que encara no estan ubicades, el que crea incertesa als alumnes i al professorat, que no sap on impartirà les seves classes”, ha denunciat. USTEC considera que la conselleria “desregularitza” les condicions laborals del professorat d’FP amb les de la resta de docents -als quals se’ls reduirà una hora lectiva gràcies a l’acord amb el departament per incorporar 3.500 professionals al sistema-. En el cas dels docents d’FP, oficialment fan 19 hores lectives entre el total de 37,5 hores laborables per setmana, tot i que USTEC assegura que molts en fan més de 21.