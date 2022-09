USTEC denuncia que la ràtio de les extraescolars infringeix la normativa

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que el mes de setembre està sent un “desgavell”. “No hi ha prou monitoratge a molts municipis. Encara s’estan fent crides per demanar contractació de monitors”, ha assenyalat Segura, que després hi ha posat xifres. El decret de lleure estableix una ràtio de 16 nens per monitor, mentre que segons USTEC la xifra real a les escoles aquest setembre és 25 infants per monitor. Això és el que succeeix, segons USTEC, a un 20% dels centres i ve provocat per l’avançament del curs, ja que segons el sindicat “no s’han pogut preparar les classes”, i per haver establert el setembre com un mes de jornada intensiva. “Si pedagògicament l’avançament és positiu s’ha de negociar des de zero i tenir en compte totes les variables, no fer-ho a cop d’improvisació”, ha denunciat Segura, que creu que “no hi ha extraescolars sinó guàrdia i custòdia dels nens una hora”.

A banda de la problemàtica amb els monitors, USTEC ha denunciat la falta de confort tèrmic a les aules. “Els centres educatius no estan condicionats per poder suportar les temperatures”, ha lamentat el sindicat majoritari en educació. Segura ha insistit que d’aquesta manera no es pot treballar i ha explicat “problemes de desmais” entre l’alumnat. “El departament no es pronuncia al respecte. Dona instruccions com abaixar les persianes, però si a la majoria no n’hi ha!”, ha dit com a exemple de la “inacció” de la conselleria.

Cambray insisteix que hi ha monitors suficients

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, en canvi va assegurar en una visita a una llar d’infants el passat dilluns que hi ha monitors suficients per atendre els alumnes a les extraescolars que s’ofereixen durant les tardes del setembre. Tot i així, va insistir que si es detecten incidències -com ara les d’una escola a Breda que tenia només dos monitors per a cent alumnes– s’aniran resolent en aquests primers dies. Des de l’escola bressol El Patufet de Sant Feliu de Llobregat, Cambray i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, van donar el tret de sortida al curs escolar posant en valor la gratuïtat de P2 i l’acord amb els sindicats, tot i que aquests insisteixen que el curs ha començat sent “un desgavell” i que “encara hi ha moltes coses pendents” abans de donar per tancat el conflicte. “No ens cauran els anells per tornar a convocar mobilitzacions si no es compleix el compromís de negociar”, ha avisat Segura.

Alerten de l’increment d’adjudicacions “a dit”

En paral·lel, USTEC ha denunciat l’increment de dos punts en el total de places adjudicades “a dit” gràcies al decret de plantilles. Segons els càlculs del sindicat, 34.611 persones han obtingut plaça “a dit”, un 45,70% del total de la plantilla. Això vol dir que aquestes persones o bé han fet una entrevista amb la direcció del centre o bé han estat triades pel seu perfil i així han obtingut el nomenament. “S’està perdent democràcia als centres per por a perdre la plaça”, ha assenyalat Segura. “S’estan produint situacions d’amenaces i imposicions, pel que demanem la retirada del decret de plantilles”, ha reblat.