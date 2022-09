Dos monitors per a cent alumnes: inici de curs complicat en algunes escoles

El curs ha començat amb complicacions en algunes escoles per la falta de monitors per cobrir les tardes. Durant tot el setembre la jornada serà intensiva a les escoles i instituts catalans, pel que es necessiten monitors per a les extraescolars de les tardes. Tot i que Educació va assegurar que el 100% de les escoles públiques tenien ja contractats els monitors necessaris, en algunes no ha estat així.

És el cas de l’escola Montseny de Breda, a la Selva. Aquest centre ha tancat la primera tarda amb extraescolars amb només dos monitors per a més de cent alumnes que s’hi havien apuntat. Segons declaracions de les famílies a l’Agència Catalana de Notícies, fins ahir diumenge només hi havia contractada una persona i aquest matí se’ls ha comunicat que n’havien trobat una altra.

En vista d’aquesta situació, la direcció de l’escola ha demanat a les famílies a través d’una circular que només faci servir aquest servei d’extraescolar “qui el necessiti”. Aquesta recomanació continuarà tota la setmana fins que es contractin més monitors per poder atendre de forma correcta els més de cent alumnes que han demanat aquest servei de tardes.

Els sindicats preveien un “gran desgavell”

Qui tenia clar que hi hauria un “gran desgavell” amb l’avançament del curs i el fet que durant les tardes es facin extraescolars són els sindicats. Aquest diumenge, un dia abans de l’arrencada del curs, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, va assegurar que aquesta ha estat una “mesura imposada, mal planificada i per la qual patirem unes greus conseqüències”. “Aquest setembre serà un desgavell i un autèntic desastre“, va avisar Segura.

“Falten monitors de lleure per cobrir les tardes i estem rebent moltes queixes per part de les direccions dels centres i les famílies”, va explicar la portaveu d’USTEC, que ja avisava aquest diumenge del que ha passat avui a escoles com la Montseny de Breda.

Educació assegura que les tardes estan cobertes a Girona

A falta d’informació sobre la resta de demarcacions de Catalunya, el director dels serveis territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, ha assegurat que les tardes “estan cobertes” a gairebé tots els centres gironins marcat les incidències “puntuals” a algunes escoles que encara no tenen tots els monitors. Manyé ha assegurat que estan treballant per resoldre aquestes incidències i garantir que tots els nens accedeixen a les activitats de lleure que s’ofereixen per afavorir la conciliació durant un setembre que serà, sencer, intensiu.