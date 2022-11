El TSJC torna a denegar a Òmnium formar part de la causa del 25% de castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reafirmat la seva decisió de no admetre a Òmnium Cultural com a part afectada en la causa per l’execució de la sentència que obliga a impartir almenys un 25% de classes en castellà. El tribunal ja s’havia pronunciat en el mateix sentit al juny, però l’entitat va recórrer la decisió i, els magistrats rebutgen el recurs.

En rebutjar la seva personació, el tribunal va argumentar que Òmnium no estava legitimada per la seva falta de vinculació amb l’assumpte, en considerar que els seus estatuts són genèrics en fixar-se com a objectiu “el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la societat”, però no esmenten l’educació en concret.

En el seu discurs de la Diada 2022, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que “no sabem que vol dir rendir-se” | Jordi Play

Òmnium es defensa

En canvi, l’entitat va argumentar que sí que té una vinculació material amb el fons de la causa perquè “la defensa i promoció de la llengua catalana és una qüestió transversal en tots els aspectes de la societat, especialment la qüestió relativa a la joventut i, per tant, en el sistema educatiu”.

Òmnium Cultural també va retreure un tracte discriminatori respecte a l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), que sí ha estat admesa en la causa i segons l’opinió de l’entitat catalanista “es troba en un supòsit idèntic” al seu.

Objectius estatutaris d’Òmnium

El tribunal reitera ara que l’objecte de la sentència és “molt més específica” que els objectius estatutaris d’Òmniun, atès que el procediment fa referència a l’ús de les llengües en l’educació pública, i creu que això no està directament reflectit en les finalitats de l’entitat.

“A més de no especificar com resultaria afectada Òmnium, o els seus associats, en els seus drets o interessos legítims d’executar-se la sentència, més enllà que existeixin el 25% d’horari lectiu en castellà o català que assenyala la part dispositiva de la sentència, la personació si no és per a demandar l’execució de la sentència no té cap cabuda en l’ordenament jurídic”, recorda el tribunal en rebutjar que l’entitat es personi.