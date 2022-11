El Govern assegura que el bloqueig al CGPJ no tindrà efecte en la sedició

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimecres que el bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per part del Partit Popular “no tindrà cap efecte” en la negociació amb el Govern de la Generalitat de la reforma del delicte de sedició.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha acusat el PP d’utilitzar el poder judicial “com un instrument al seu servei pels seus propis interessos” i considera que utilitza la reforma de la sedició com a excusa per a no renovar el CGPJ.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat aquest matí la reunió setmanal del Consell Executiu. Fotografies: Rubén Moreno

Respecte pel president Puigdemont

Preguntada per la posició del president a l’exili, Carles Puigdemont, que va rebutjar que reformar la sedició solucioni el conflicte català, Plaja ha expressat el seu respecte sobre les seves opinions: “Pel president Puigdemont decidirà el mateix president Puigdemont”, i ha defensat que la reforma del Codi Penal no busca una solució personal, sinó solucions globals.

Pel que fa a la taula de diàleg, Plaja ha assegurat que encara hi ha temps per reunir-la abans que acabi l’any, ja que l’objectiu de l’executiu català és avançar cap a la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol.

Junts, Comuns i CUP són la prioritat pels pressupostos

En referència als pressupostos, Plaja ha tornat a insistir que la prioritat continua sent aprovar els pressupostos de l’any que ve amb Junts, En Comú Podem i la CUP tot i que la ronda de contactes amb els grups inclogui el PSC. L’executiu té previst trobar-se aquesta setmana amb els qui considera socis prioritaris i deixar els socialistes per a la setmana que ve. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja ha explicat que la consellera d’Economia, Natàlia Mas, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assistiran a les reunions per part del Govern i ha afegit que els pressupostos “no estan tancats”. “Partit a partit i no avançar-nos a pantalles. La prioritat és tenir pressupostos aprovats”, ha afegit la portaveu de l’executiu.