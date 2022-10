El PP suspèn les negociacions amb el PSOE al CGPJ per la reforma de la sedició

El Partit Popular ha decidit suspendre les negociacions amb el PSOE per a renovar el Consell General Poder Judicial (CGPJ), ja que està en funcions, i ha ofert al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “abordar junts qualsevol reforma” del Codi Penal, entre les quals ha inclòs les que afectin els delictes de rebel·lió i sedició, així com la tipificació de delicte de la convocatòria d’un referèndum il·legal.

Així ho ha informat el PP en un comunicat després que el líder dels ‘populars’, Alberto Núñez Feijóo, hagi mantingut una conversa telefònica amb Sánchez per a actualitzar l’estat de les converses per a la renovació dels òrgans pendents.

Feijóo i Sánchez encaixen mans abans del seu primer cara a cara al Senat | ACN

Condicionen la renovació del CGPJ a no anar de la mà dels independentistes

En aquest sentit, els populars condicionen la renovació del màxim òrgan dels jutges a no anar de la mà de partits com ERC per a reformar el delicte de sedició. “Les converses queden suspeses a l’espera que el PSOE decideixi si en l’àmbit institucional vol avançar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular o vol seguir de la mà de partits que busquen afeblir l’Estat de dret i trencar la unitat constitucional”, ha anunciat el PP.

Feijóo assegura que el Sánchez era plenament conscient del seu error quan ha dit que l’acord entre el PP i el PSOE ja estava tancat. De fet, els populars han recordat que la negociació encara estava oberta en assumptes “rellevants i imprescindibles” per al Partit Popular. A més, els populars asseguren que Feijóo ha traslladat al president espanyol la seva sorpresa davant el canvi de posició del PSOE pel que fa a la reforma del Codi Penal per a rebaixar les penes del delicte de sedició

Ho titllen d’incongruència

A més, els populars asseguren que Sánchez li ha confirmat a Feijóo que en la seva agenda legislativa hi inclou aquesta reforma del codi Penal, fet que consideren una “incongruència”. “Reformar la llei per a millorar la independència judicial no és compatible amb reformar la llei per a dir-li als jutges que han de ser condescendents amb aquells que s’aixequin contra la unitat d’Espanya”, assegura en un comunitat el Partit Popular. Alhora, consideren que és un “compromís unilateral amb l’independentisme” i afirmen que “per a aquelles persones amb causes obertes per delicte de sedició actualment les penes ja poden veure’s reduïdes amb l’única condició del penediment i el compromís de no reincidir”.

El PP assegura que la decisió d’incorporar en l’agenda política la reforma del Codi Penal només pot “obeir” a dos motius: “o exigències de l’independentisme o vocació de paralitzar un acord per a despolititzar la Justícia que estava molt avançat i que sembla no convèncer al govern espanyol”.