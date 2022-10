Educació invertirà 200 milions de fons europeus per impulsar la digitalització dels centres

El Departament d’Educació invertirà 197.595.000 milions d’euros dels fons Next Generation per impulsar la digitalització i les STEAM als centres. En concret, es repartirà equipament tecnològic i s’acreditarà la capacitació digital de docents i centres. Del total, gairebé 150 MEUR serà per a equipament tecnològic. En concret, es donaran 30.000 panells interactius (88 MEUR) per garantir que n’hi hagi a totes les aules, 50 MEUR seran per a equipaments de robòtica personalitzats, 2,6 MEUR per dotar d’aules sensorials els centres d’educació especial, 2,4 MEUR en 150 centres per obtenir eines 3D i 3,7 MEUR per repartir 2.914 maletes audiovisuals. “És una oportunitat històrica que no podem desaprofitar”, ha dit el conseller Cambray.

El Departament d’Educació ha presentat aquest dijous la seva estratègia de digitalització i l’ecosistema STEAM al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (MNACTEC) de Terrassa. Durant l’acte, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha posat en valor que es tracta de l’aportació més gran que s’ha fet mai al sistema educatiu català. Uns recursos, ha afegit, que ha de permetre integrar la tecnologia als centres educatius i de la pedagogia. “Això no va només de tecnologia. La tecnologia és molt important, però ho és més l’ús que en fem a les aules”, ha afegit. Sobre els objetius, Cambrary ha deixat clar que el primer és garantir la igualtat d’oportunitats. Ha recordat que l’accés a la tecnologia sempre ha generat desigualtats i que aquest pla el que vol és que totes els nens i nenes, siguin d’on siguin, tinguin accés a la tecnologia. Educació invertirà 197,6 MEUR dels Next Generation per dotar els centres d’equipament tecnològic i formació digital

Sobre l’equitat, el conseller ha destacat que també ha de servir per superar dues bretxes: que es pugui accedir a les carreres ESTAM des dels entorns més desfavorits i que les noies deixin de ser minoria en els estudis STEAM.

Estretègia de digitalització

Segons ha explicat Joan Cuevas, director general d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengues, l’objectiu del Departament és completar la capacitació digital dels centres i dels docents iniciada fa uns anys per tal que això repercuteixi en els alumnes. Suposarà, ha afegit, fer un pas endavant en equitat perquè igualarà tots els centres del país en aquest àmbit.

Tot i els avantatges, Cuevas ha explicat que els Next Generation imposen una sèrie de condicions. Entre aquestes, estableixen que el 2024 s’han d’haver acreditat 92.868 docents en competència digital i 3.541 centres han de tenir l’Estratègia Digital de Centre. Hores d’ara hi ha uns 40.000 docents que podrien rebre aquesta acreditació i l’objectiu és acabar el curs actual amb uns 60.000 docents ja amb l’acreditació. Aquesta acreditació l’obtenen a través de la formació digital que ja s’estava desplegant.

Pel que fa als centres hi ha uns 590 centres públics amb la formació completada i l’objectiu és que en acabar el curs siguin 2.599.

“Hem de córrer mes del que haguéssim desitjat, però treballararem per utilitzar tots aquests recursos de la manera mes intel·ligent”, ha assenyalat Cuevas.

Pantalles, equips de robòtica i maletes audiovisuals

Un dels principals elements que rebran els centres són els panells interactius. Actualment es calcula que hi ha uns 5.000 grups que ja en tenen per la qual cosa se’n repartiran 30.000 per garantir que tot els centres públics en tinguin i també aquells concertats que escolaritzen un mínim d’un 30% d’alumnat vulnerable.

Un segon element és un catàleg de robòtica i computació, que es calcula que arribarà a uns 8.329 centres d’infantil de segon cicle a secundària. Els centres –públic i els concertats que escolaritzen un 30% d’alumnat vulnerable- disposaran d’un nombre de crèdits segons la seva dimensió per tal d’escollir els elements del catàleg què els interessen. Els diferents tipus de paquets, que parteixen del més bàsic, incorporen diferents tipus de robots, plaques programables i eines de programació, entre d’altres.

En tercer lloc hi ha les aules sensorials per a tots els centres d’educació especial. En aquest cas, seran unes 105 aules que comptaran amb pantalles, taules de llums, impressores 3D, comunicadors de veu, auriculars aïllants o ratolins adaptats, entre altres elements.

Un quart àmbit són els equipaments Maker que compten amb eines com impressora, escàner i bolígraf 3D. Arribaran a 150 centres que seran seleccionats en una convocatòria específica que s’obrirà al març. Aquesta part es vehicularà a través del projecte FAIG, que busca que aquests centres esdevinguin un referent en l’àmbit ‘maker’.

Per últim, es distribuiran 2.914 maletes audiovisuals amb càmera de vídeo i fotografia, auriculars amb micròfon, trípode o taula mescladora de so.

La previsió és que tots aquests equipaments arribin a partir del setembre del 2023 i es completi el seu desplegament durant el curs vinent. Els mentors digitals, uns 200, acompanyaran els centres en la incorporació pedagògica dels materials i els centres o professionals que ho vulguin podran fer unes càpsules formatives per entendre el seu funcionament.

Capacitació de docents i centres

Quan acabi aquest curs el Departament calcula que hi haurà més de 2.000 centres i més de 62.000 docents formats en competència digital. Educació pretén que sigui aquest curs quan acabi el gran gruix d’aquesta formació i el curs següent continuïn formant-se aquells que ho vulguin. En aquest sentit, s’obrirà una línia de subvencions per tal que entitats, ajuntaments, universitats i ecosistema tecnològic impulsin formació complementària.

La previsió final és que un 80% dels docents podran acreditar diferents nivells de capacitació digital. Hi ha tres nivells: Inicial (A1, A2), Intermedi (B1 i B2) i Avançat (C1 i C2). Educació està ultimant el marc normatiu per a aquesta acreditació. Pel que fa a les subvencions, es compta amb un pressupost de 13,2 MEUR, dels quals 5,7 seran per a projectes de formació, 6 per a innovació i 1,5 per a comunicació i difusió.