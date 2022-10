El PP desmenteix Sánchez després de dir que l’acord pel CGPJ “està llest”

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest matí des de Pretòria (Sud-àfrica) que l’acord per renovar el Consell General del Poder Judicial “està llest”, però l’alegria li ha durat poc perquè el PP ha sortit al pas negant que hi hagi cap pacte. “L’acord està llest, està preparat, falta donar una resposta a la voluntat política que manifesten els grups parlamentaris”, ha dit el president espanyol en referència a la renovació del CGPJ, que té el mandat caducat des de fa quatre anys. En la compareixença davant dels mitjans des de Sud-àfrica, Sánchez ha dit que “mai hem estat tan a prop com ara” el que per a ell és “una bona notícia i la prova de la voluntat política de les dues parts en poder arribar a un acord i trobar una posició equilibrada per al PP també”. Aquesta “bona notícia”, però, li ha durat poques hores.

El PP ha rebatut a primera hora de la tarda les paraules de Sánchez, que també ha dit que la renovació ha d’estar “per sobre de qualsevol altra consideració”. Per als populars, les afirmacions de Sánchez sobre que l’acord estigui llest i preparat “no s’ajusten a la realitat” perquè malgrat admetre avenços en les converses “encara no s’ha arribat a un acord”. “No és cert que la solució estigui tancada ni a l’àmbit del CGPJ ni en el del Tribunal Constitucional”, insisteixen fonts dels populars consultades per l’Agència Catalana de Notícies.

Feijóo i Sánchez encaixen mans abans del seu primer cara a cara al Senat | ACN

Sánchez no vol donar detalls sobre els punts conflictius

En la compareixença del matí, Sánchez ha evitat donar detalls sobre quins són els punts de desacord entre els dos partits que estan impedint que es tanqui un acord en els terminis fixats pel govern espanyol i per la Unió Europea, que els apressa a renovar el CGPJ després de quatre anys de bloqueig. El que sí ha dit és que hi ha un “sí rotund” del govern espanyol a acabar amb aquesta crisi que ja ha causat la dimissió del president del CGPJ, Carlos Lesmes.

El president espanyol ha dit que es pot “discrepar de l’agenda legislativa” del seu executiu perquè “així és la democràcia”, però que “una altra cosa és el compliment estricte de la Constitució, a la qual ens devem tots, sobretot els partits que es diuen d’Estat”. Sánchez confia que es podrà desbloquejar la situació “pel bé de les institucions, de la democràcia i del nostre país”, tot i que avui ha tornat a rebre una mala notícia dels populars.