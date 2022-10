Sánchez torna a tancar la porta a la reforma de la sedició que demana ERC

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a tancar la porta a la reforma de la sedició que ERC veu indispensable per poder negociar els pressupostos generals de l’Estat. L’argument de Sánchez és que no té prou suport al Congrés per fer aquest canvi al codi penal, mentre que ERC insisteix que és una condició sine qua non per plantejar-se l’abstenció o fins i tot el ‘sí’ als comptes estatals.

Sánchez ha admès que Espanya té un codi penal que en alguns delictes “no és homologable” a altres democràcies europees i ha assegurat que està d’acord amb la reforma, tot i que no la farà perquè no té el suport parlamentari que requereix canviar el codi penal espanyol. “No és una cosa que digui la política, ho diuen els propis penalistes”, ha dit per mostrar que estaria d’acord amb canviar aquest delicte malgrat que per ara no es pot fer.

El president espanyol ho ha dit a la compareixença posterior a la reunió del Consell Europeu, on ha dit que aquesta reforma “no pot ser un exercici teòric sinó que s’ha de forjar a les Corts” i per tant “es necessiten suports que avui dia no sembla que tinguem”. Tot seguit ha dit que si aquesta majoria parlamentària “es produeix” el govern espanyol complirà amb el compromís adoptat amb els republicans.

Ho desvincula dels pressupostos generals del 2023

Com ja va fer aquest dijous la ministra de Justícia, Pilar Llop, Sánchez ha desvinculat totalment la reforma de la sedició de la negociació dels pressupostos generals de l’Estat. “No té res a veure una cosa amb l’altra”, ha dit Sánchez abans d’afegir que és molt important aprovar els pressupostos per poder donar una resposta a la crisi generada pel president rus, Vladímir Putin.

ERC ha anunciat aquest matí que no presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos generals -mentre que Junts sí que ho farà- i per tant la tramitació continuarà avançant, tot i que aquesta negativa a reformar la sedició podria posar traves al procés.