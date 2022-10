Llop desvincula els pressupostos de la reforma de la sedició

La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha desvinculat aquest dijous la negociació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2023 de les converses per reformar el delicte de sedició al codi penal espanyol. Això és el contrari del que sosté ERC, que fa una relació directa entre aquestes dues negociacions. “Els pressupostos van per la seva banda i la reforma de la sedició va pel seu camí”, ha dit la ministra en un esmorzar informatiu a Madrid aquest dijous al matí. ERC reclama avenços en l’agenda antirepressiva i aquest canvi al codi penal per començar a negociar els comptes, crucials per al govern de Pedro Sánchez.

La ministra de Justícia ha dit que la feina relacionada amb la reforma del delicte de sedició que està fent el seu ministeri és “tècnica” i anterior a la seva arribada, quan Sánchez va reformar l’executiu amb una crisi de govern inesperada. Per a Llop, és necessari revisar el delicte perquè té penes “desproporcionades” i cal “homologar-lo a altres països europeus”, però no li ha posat terminis de forma que ha donat a entendre que no és urgent.

En paral·lel, Llop ha defensat la llei trans i ha tret ferro a la polèmica al respecte. En aquest sentit, ha dit que encara disposa d’un any per aprovar la llei, tot i que els socis de coalició d’Unides Podem reclamen la seva aprovació immediata.

Lamenta la mala imatge de la justícia espanyola pel bloqueig CGPJ

La ministra de Justícia també s’ha referit a la dimissió de Carlos Lesmes, president del Consell General del Poder Judicial, i ha assegurat que va ser una “decisió personal”. Lesmes va dimitir per forçar la renovació del mandat del CGPJ, caducat des de fa quatre anys. És una qüestió urgent per a la Unió Europea, que també pressiona l’Estat espanyol per renovar l’òrgan dels jutges. En aquest sentit, Llop ha lamentat que s’hagi malmès la imatge de la justícia espanyola que genera la no renovació.