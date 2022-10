Junts presenta una esmena a la totalitat als pressupostos generals

Junts per Catalunya ha decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l’Estat de 2023. Ho ha confirmat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una roda de premsa aquest dijous a Barcelona. Nogueras ha instat la resta de partits catalans a la cambra baixa a donar suport a l’esmena. La portaveu ha assegurat que cal “dir prou” i rebutja que normalitzi que “el govern espanyol no pagui mai”. Nogueras ha titllat de “presa de pèl” el nivell d’execució pressupostària i, referint-se directament a ERC, els ha recordat que “no es pot seguir donant estabilitat, i menys a canvi de res, a qui no compleix mai amb Catalunya”.

La portaveu de Junts al Congrés ha criticat que el govern espanyol “no ens paga i ens menysté” i ha animat a “denunciar aquesta anomalia i trencar la dinàmica perversa” que és que any rere any “els diners dels catalans no arribin a Catalunya”. Fer aquest pas és, segons Nogueras, “ser útil” i, per això, critica que els republicans es “conformin amb alguna cessió”. Ha recordat que la gent els vota perquè “siguin exigents” i ha recordat que, tot i que estan oberts a negociar, Junts “no dona xecs en blanc”.

En aquesta mateixa roda de premsa, el portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha lamentat que ERC “hagi prioritzat el seu pacte amb Espanya abans que el seu pacte amb Catalunya” i els ha acusat de ser “còmplices necessaris” dels incompliments del govern espanyol. Cleries ha assegurat que els republicans aproven cada any “aquesta aixecada de camisa a canvi de res” i que això és “inaguantable”. El portaveu de Junts al Sena ha exigit als republicans que surtin a “donar explicacions” a la ciutadania catalana.

Reforma de la sedició

En relació amb la negociació d’ERC amb el govern espanyol, Nogueras ha remarcat que en desconeixen el contingut, així com tampoc tenen constància de si la reforma de la sedició està sobre la taula. La portaveu de Junts al Congrés creu “derogar” aquest delicte i remarca que “mai acceptarem que el que vam fer el 2017 mereix cap pena de presó”.

El PDeCAT descarta l’esmena

El PDeCAT ha descartat presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals. Ho ha anunciat en un comunicat posterior a una reunió de la Direcció Executiva Nacional de la formació, en què justifiquen la decisió perquè “avortar la tramitació dels pressupostos ara, en plenes negociacions, no és l’actitud més responsable”. Així i tot, des del partit avisen que això no garanteix “ni el vot favorable ni l’abstenció dels quatre diputats del PDeCAT” al Congrés.