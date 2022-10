El PSOE descarta vincular els pressupostos a la reforma del delicte de sedició

La secretària general del PSOE al Congrés dels Diputats, Isaura Leal, ha rebutjat aquest dimarts la pretensió d’ERC de vincular la negociació sobre els Pressupostos del 2023 a la reforma del delicte de sedició. “Nosaltres no posem línies vermelles, però quan parlem de Pressupostos estem parlant precisament d’això, de Pressupostos”, ha puntualitzat.

Així s’ha pronunciat la ‘número dos’ del PSOE en la roda de premsa que ha ofert en la cambra baixa després de la reunió de la junta de portaveus, en resposta a la pregunta de si estan disposat a parlar de parlar de la reforma del delicte de sedició ara, ja que ERC el posa com a condició per a negociar els comptes públics.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, durant la roda de premsa a la seu del partit | ACN

Vilalta demanava avançar en els dos sentits

Aquest mateix dilluns la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va reclamar que la negociació dels Pressupostos i el procés de desjudicializació avancin “al mateix temps”, i la setmana passada el portaveu en el Congrés, Gabriel Rufián, va destacar davant el president del Govern, Pedro Sánchez, que no es pot negociar mentre hi hagi personis amb causes pendents a compte del ‘procés’.

Leal ha destacat que aquesta és una legislatura marcada per “la negociació i l’acord”, una màxima que val també per a la tramitació parlamentària. En aquest sentit, ha demanat donar un vot de confiança a les persones que estan negociant en nom del govern espanyol i del PSOE i també “de confiança, que no d’ingenuïtat” per als interlocutors dels altres grups parlamentaris. En aquest sentit, ha deixat clar que, si bé el PSOE no posa “línia vermelles” sí que creu que aquesta negociació ha de circumscriure’s a assumptes merament pressupostaris.

Lluny d’aprovar els pressupostos

Tot i això, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va advertir aquest dilluns al govern espanyol que els republicans ara mateix estan “molt lluny” d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat i ha vinculat la negociació dels comptes al fet que hi hagi avanços en la taula de diàleg i en la desjudicialització del conflicte català.