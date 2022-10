El Govern assegura que la crisi als Mossos “no és desitjable”

La portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, ha assegurat que la crisi al comandament dels Mossos d’Esquadra “no és desitjable”. Així defineix l’executiu català el moment que passa els cos dels Mossos d’Esquadra després de la destitució del comissari en cap Josep Maria Estela, decisió adoptada pel conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena.

Plaja assegura que “no hi ha hagut ingerències polítiques”. Tot i això, ha demanat no confondre amb el “lideratge polític”, que pot exercir un conseller com és Joan Ignasi Elena. “Hi ha marge de millora, l’autocrítica és bona i es farà”, ha subratllat Plaja, qui ha assegurat que el detonant va ser el nomenament de les noves comissàries i que ha estat a causa de la “falta d’entesa i les discrepàncies” entre Elena i Estela.

Elena compareixerà al Parlament en els propers dies

La portaveu ja ha explicat que el conseller ha registrat la petició per comparèixer en una comissió del Parlament de Catalunya en els popers dies per explicar els canvis als Mossos d’Esquadra, que arriben 300 dies després del cessament de Josep Lluís Trapero, restituït per l’exconseller de l’Interior Miquel Sàmper.

Qui ha assumit, de forma interina, el lideratge dels Mossos l’ha assumit el fins ara número dos: Eduard Sellent. De fet, ja va governar el cos abans de la restitució de Trapero. Segons Interior, la destitució d’Estela s’ha dut a terme a causa de les discrepàncies sobre el procés de feminització del cos.

Pere Ferrer nega ingerències

De fet, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha negat ingerències polítiques als Mossos i ha atribuït el relleu de Josep Maria Estela com a comissari en cap a una situació de “manca d’alineament amb un objectiu estratègic del Govern”, el de la feminització del cos. En declaracions a Catalunya Ràdio, Ferrer ha defensat la vàlua d’Eduard Sallent i ha assegurat que “no hi ha interinitat” en la seva nova tasca com a número ú dels Mossos.

El director general ha reivindicat l’aposta per un equip col·legiat al capdavant de la prefectura i la necessitat que hi hagi “visions diferents”, tot i que ha admès que això pot generar “tensions”. També ha subratllat que tot el “soroll mediàtic” apareix quan hi ha processos de promoció de comissaris.