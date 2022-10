Cop d’autoritat d’Elena als Mossos per demostrar que “la gorra no mana més que el polític”

La destitució del comissari Josep Maria Estela com a cap del cos de Mossos d’Esquadra era una crònica anunciada des de fa quinze dies. Ara bé, la rapidesa i la contundència de la mesura ha deixat estabornit gran part dels comissaris i altres comandaments, sindicats i personal del departament d’Interior. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ja havia advertit Estela que “no anava per bon camí” amb “molts fets i decisions” que suposaven “ingerències en l’activitat política”, fins que ha arribat el “xoc per les comissàries“ que ha estat “definitiu”. “Elena ha esperat que la situació arribés a ser insostenible abans de clavar un cop de puny a la taula”, assenyalen fonts de l’entorn del conseller.

La situació, però, no és de serenor. El comissari Eduard Sallent agafa el comandament com un “interinatge consentit”, amb la comoditat de saber que, quan la nova promoció de sis comissaris hagi acabat el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, segurament serà rellevat per uns galons femenins, cap a principis de l’any vinent. Aquest és un dels objectius gens amagat de l’actual direcció política d’Interior. En aquest marc, des d’Interior recorden que s’apostava per fer entendre que la “Prefectura havia de ser un òrgan col·legiat”. “Un detall que semblava no haver-se entès”, comenten. “No pots tensionar al conseller que t’ha nomenat”, indiquen les mateixes fonts. “Si fas un pols, l’altre pot fer un cop de puny sobre la taula”, comparen. “L’objectiu és clar i l’ordre és d’esquerres”, insisteixen des d’Interior.

D’una carta a una altra carta

Poques hores després de la destitució, que ja s’intuïa en la comissió d’estudi del Model Policial de divendres passat al Parlament, Estela ha remès una dura carta als membres del cos. De fet, ha avisat els agents dels Mossos d’Esquadra que “no es distreguin pel soroll mediàtic i la mesquinesa”. Dues expressions força dures. Estela també ha tingut el suport del SICME, el Sindicat de Comandaments dels Mossos d’Esquadra. El cop d’efecte d’Elena ha deixat inquiets força comandaments. Alguns ho qualificaven de “vergonya”, altres de “desastre” i altres “d’una pena tot plegat”.

Pel que fa als sindicats de la resta d’escales del cos, el SAP-FEPOL es reunia d’urgència aquest dilluns a la tarda per avaluar la situació i reclamar explicacions en un Consell de Policia Extraordinari que s’hauria de convocar. USPAC ha estat molt crític i ha qualificat de “putxinel·li d’Elena” qui es faci càrrec del cos. I l’SPC recordava que “si es demanen explicacions pels cessaments també s’han de demanar pels nomenaments”.

Però, la destitució ha sorprès més per la rapidesa que no pas pel fet. La carta interna que va remetre Estela quan la tensió a la Prefectura va sortir a la llum va ser entesa per bona part del cos com una “rendició en tota regla”. La lectura que bona part de comandaments i càrrecs d’Interior era que “Estela havia desafiat el conseller que l’havia nomenat” i això era una “operació molt arriscada”. D’aquí que molts interpreten que Estela s’havia deixat influenciar pels comandaments contraris a Elena i sobretot, pel director general de la Policia, Pere Ferrer. Sallent va quedar reforçat i coneixedor de les interioritats del cos no ha entrat en “una guerra que no tenia cap necessitat d’encetar ni d’exagerar”.

El ja excomissari en cap dels Mossos d’ Esquadra, Josep María Estela, en un acte de l’Exèrcit/EP

La selecció dels comissaris i comissàries, el punt final

Elena havia estat alcalde de Vilanova i la Geltrú entre el 2005 i el 2011 i provè del PSC, un partit altament disciplinat en què va militar des del 1983 fins al 2014. Un currículum que deixa entreveure com és la seva manera d’entendre el poder i la disciplina interna. “Poques bromes amb els espais de poder i responsabilitat que pertoquen a cadascú”, asseguren fonts del seu entorn polític. “Al conseller se li ha d’agafar el telèfon i no posar-lo a prova per demostrar que la gorra mana més que el polític, això no va així“, destaquen. “S’havien de posar d’acord i treballar conjuntament, i no embolicar la troca aprofitant que el conseller s’estava operant d’urgència i el director en unes jornades internacionals de narcotràfic”, remarquen les mateixes fonts. Moltes topades i una gestió de la feina que no ha convençut a integrants de la Prefectura i del gabinet del conseller.

Però el punt final ha estat la selecció de comissàries i comissaris del cos. Sis noms, quatre dones i dos homes, després de la proposta del tribunal avaluador que presidia Estela. “Si quatre dones han tret la millor puntuació, per què no les hem de posar al capdavant? Per què hi ha comandaments homes que no volen que sigui així?”, critiquen des d’Interior. Un comentari compartit per bona part de comandaments joves que s’han fet un lloc en els darrers anys del cos després de l’atzucac del Primer d’Octubre del 2017. “L’objectiu de feminitzar el cos i remodelar-lo és ferm i decidit, i tothom ho sap”, asseguren. “És una pena que alguns no ho entenguin”, afegeixen.

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena i Ramon Espadaler conversen al Parlament/EP

L’ordre és d’esquerres

Després de diversos episodis considerats de “desafiaments” a l’autoritat política, el conseller a emetre un darrer avís en seu parlamentària, aprofitant una interpel·lació del portaveu d’Interior del PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler. “Aquest conseller no permetrà ingerències polítiques en la operativa dels Mossos d’Esquadra, però tampoc permetrà ingerències policials en la direcció política”, va sentenciar. Un “avís a navegants” dirigit a Estela però també a d’altres comandaments “molt acostumats a enlluernar els polítics amb els galons”.

Elena ha deixat molts comandaments empipats però també ha deixat clar el missatge que el su projecte de policia és “clar” i el seu “model, també”. Per tant, “cadascú al seu lloc” i aturar qualsevol intent dels uniformats de manar més en la direcció estratègica i política del cos que els responsables de Govern. De fet, recorden que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rellevat la majoria de comissaris principals i responsables de les prefectures de l’Estat sense que ningú hagi posat en dubte els seus nomenaments. “El conseller sempre ens recorda que l’ordre és d’esquerres, no cal afegir res més”, sentencien.