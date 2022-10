Lluna de mel policial a Catalunya

Aquesta setmana s’han celebrat dos esdeveniments importants del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil a Catalunya. En concret, la celebració patronal dels Àngels Custodis i de la Mare de Déu del Pilar, les icones respectives de cada cos policial. Una va ser dilluns, 10 d’octubre, al Fòrum de Barcelona i l’endemà, la de la Guàrdia Civil, a la caserna de Sant Andreu de la Barca. La primera va comptar amb la presència del ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska. Però totes dues van tenir un nexe d’unió, la presència de comandaments dels Mossos d’Esquadra i la lloança a la policia de la Generalitat. Com a afegitó, la lloança que la Guàrdia Civil va fer també del cos català d’Agents Rurals.

En els discursos del cap de la Prefectura del Cos Nacional de Policia a Catalunya, el comissari Luis Fernando Pascual Grasa, i del general en cap de l’institut armat a Catalunya, Luis Tovar, es van emfatitzar la col·laboració que han posat en marxa amb els Mossos d’Esquadra en els darrers anys. Un fet impensable fa cinc anys, després del referèndum del Primer d’Octubre que va portar a tenir l’aleshores cap dels Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, processat per rebel·lió fins l’octubre del 2020 i centenars de mossos investigats. Uns discursos que es vantaven d’aquesta nova situació policial. Una situació també impensable fa només tres anys, quan els representants dels Mossos van abandonar la celebració de la festivitat del 12 d’Octubre de la Guàrdia Civil per les referències en els discursos al major Trapero i a la intendent Teresa Laplana –aleshores encara encausats a l’Audiència Nacional– i a la tasca de la policia catalana durant el Procés.

El comissari en cap dels Cos dels Mossos d’Esquadra saluda efusivament el ministre Marlaska que li allarga la mà/Mireia Comas

Un bon gruix de comandaments de la Prefectura dels Mossos

Les lloances a la col·laboració no es van quedar només amb paraules. Ans al contrari, la salutació fraternal del ministre de l’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, amb el cap del cos dels Mossos, el comissari Josep Maria Estela, o de Pere Ferrer, director general de la Policia, amb Francisco Pardo, el seu homòleg del CNP, a l’arribada d’autoritats n’és un altre exemple. Les condecoracions i l’alta assistència als dos actes de membres de la Prefectura dels Mossos és l’evidència més clara del dolç retrobament policial. El comissari Estela no hi va anar sol, a les celebracions. El dia dels Àngels Custodis, l’acompanyaven comissaris de la Prefectura com el seu número dos, Eduard Sallent, David Boneta, Xavier Porcuna –que va participar en un dels darrers actes amb galons abans de penjar la gorra per anar a dirigir la seguretat del F.C. Barcelona– o el comissari Carles Anfruns.

Mossos condecorats en la celebració del CNP a Catalunya/Mireia Comas

Però la prova del cotó de l’entesa va ser la presència molt celebrada de l’intendent Carles Hernández, excap de la Brigada Mòbil i actual cap de la poderosa Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra. Hernández fins i tot va ser condecorat per la Guàrdia Civil. El fet que Hernández sigui lloat públicament per part dels cossos policials que depenen directament de l’Estat és la prova concloent de la col·laboració policial a Catalunya. El cap d’Informació dirigeix la gran divisió per on passa tota la intel·ligència del cos, el coneixement territorial i sobretot dels moviments polítics i socials, que han alimentat centenars de judicis contra l’activisme independentista i d’esquerra.

Carles Hernàndez, cap d’Informació dels Mossos desfila després d’haver estat condecorat/Mireia Comas

“No pot ser d’una altra manera”

A aquesta nova etapa d’amistat entre les tres policies, s’hi afegeix també la del Cos d’Agents Rurals, condecorats per la Guàrdia Civil i amb presència del seu director, Marc Costa, en les celebracions. No es pot oblidar que ara els Agents Rurals pertanyen al departament d’Interior, una de les primeres decisions que va prendre el conseller del ram, Joan Ignasi Elena. No cal afegir que dins el concepte de la policia de Catalunya s’integren les Guàrdies Urbanes i les policies locals, que també van estar nombrosament representades i condecorades tant pel CNP com per la Guàrdia Civil.

Aquesta entesa respon, segons fonts dels Mossos d’Esquadra, a “una nova etapa en la seguretat pública”. “Algú s’imagina que en el món globalitzat, i de retruc, amb una delinqüència globalitzada, no treballéssim junts?”, comenten les mateixes fonts als sengles aperitius de les dues celebracions. “Si tenim al davant crim organitzat, terrorisme jihadista global, narcotràfic o cibercrim… com no hem de treballar junts, col·laborar, cooperar i compartir informació?”, al·leguen des dels Mossos. Una opinió compartida per part de fonts de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia, que veuen “absolutament normal” la col·laboració dins l’actual distribució competencial.

La integració dels Mossos al Centre d’Intel·ligència contra el Crim Organitzat i el Terrorisme (CITCO) o l’equiparació de ser una policia estatal en l’àmbit europeu també ha ajudat en la nova fase de relacions. De fet, Estela, en la seva primera intervenció després de ser nomenat cap del cos, ja va advertir que la seva aposta era restablir i enfortir les relacions amb la judicatura, la fiscalia i els cossos de seguretat de l’Estat que treballen a Catalunya. Les trobades d’aquesta setmana i els grups de conversa que es podien observar, amb Estela, Ferrer, o el fiscal superior de Catalunya, Francesc Bañeres, era la ITV que la relació de policies a Catalunya no és un simple un amor d’estiu.