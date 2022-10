El màxim comandament del CNP a Catalunya lloa el cap dels Mossos

Dia dels Àngels Custodis. Dia del patró del Cos Nacional de Policia, la policia espanyola, que s’ha celebrat aquest matí amb una gran festa al recinte del Fòrum de Barcelona. Una cerimònia presidida pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb tot un reguitzell d’autoritats polítiques, policials, militars, civils i judicials. L’acte ha servit perquè el cap del CNP a Catalunya, el comissari Luis Fernando Pascual Grasa, que només ha pronunciat dues frases en català, hagi lloat el cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Maria Estela.

La felicitació arriba en una dura crisi a la Prefectura de la policia de la Generalitat entre Estela el número dos, el també comissari Eduard Sallent, que també era present a l’acte. També hi han assistit el comissari Xavier Porcuna –que aquesta setmana deixa el cos i s’integra al Futbol Club Barcelona com a cap de seguretat– i altres comandaments. L’acte també ha servit per condecorar l’exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera, amb una medalla imposada pel mateix ministre.

Mossos, policia “professional i moderna”

En el seu discurs inaugural, el comissari Pascual Grasa ha posat en valor la feina feta pel CNP a Catalunya, destacant les grans operacions dutes a terme i les tasques i tràmits que s’han hagut de fer amb els refugiats de guerra ucraïnesos al centre de recepció de Barcelona. Així mateix ha volgut expressar el seu reconeixement a d’altres cossos policials i en especial als Mossos d’Esquadra. Unes paraules que contrastaven amb les males relacions entre cossos generades durant el Procés independentista.

En aquest marc, ha definit la policia de la Generalitat com a “professional i moderna”. I ha esmentat el comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, de qui n’ha remarcat la seva “disponibilitat i col·laboració” en la seva feina conjunta amb el CNP. Grasa ha subratllat la feina feta en terrorisme o crim organitzat així com altres funcions de seguretat ciutadana com la prevenció i la lluita contra la delinqüència. “La bona entesa ens porta a resultats positius”, ha sentenciat.

Just després del discurs, en començar la cerimònia, diversos comandaments dels Mossos d’Esquadra han estat guardonats pel CNP: el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal, Ramón Chacón, l’històric Rafael Grasa i intendents en cap de comissaries com les del Raval i l’Eixample, entre d’altres.

Una llarga llista d’autoritats

Entre els assistents a la cerimònia i encarregats del lliurament de les distincions, s’hi comptaven la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos; el fiscal en cap de Catalunya, Francesc Bañeres; el màxim comandament militar a Catalunya, l’inspector general de l’Exèrcit, el tinent general Manuel Busquier Sáez; el director general de la Policia de la Generalitat, Pere Ferrer; el tinent d’alcaldia de Seguretat a l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; el director general de la policia espanyola, Francisco Pardo, i diversos comandaments policials de la Guàrdia Urbana i de la Guàrdia Civil. També hi havia una nodrida representació judicial i del ministeri fiscal.