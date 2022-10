El cap dels Mossos també fa els honors a la Guàrdia Civil

El cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, no se’n perd ni una. El màxim comandament uniformat de la policia autonòmica ha participat a la fila zero de la festa patronal de la Guàrdia Civil a Catalunya, celebrada al pati d’armes de la Caserna de l’institut armat a Sant Andreu de la Barca. Una presència important just l’endemà del dia dels Àngels Custodis, la festa patronal del Cos Nacional de Policia a Catalunya a Barcelona. Una cerimònia, on fins i tot, el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, va lloar la feina de la policia de la Generalitat i la feina de col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat. A pocs metres d’Estela, també hi havia el director general de la Policia, Pere Ferrer.

A més, la Guàrdia Civil ha condecorat a tres figures claus dels Mossos d’Esquadra, entre ells l’intendent, Carles Hernàndez, el poderós cap de la Comissaria General d’Informació, que investiga els moviments polítics a Catalunya, com l’independentisme, així com el gihadisme o l’extrema dreta. També han condecorat els inspectors Angel Flaqué i Jordi Puig. La bona sintonia entre els diferents cossos policials espanyols a Catalunya s’ha constatat en aquests dos dies de celebracions. La promesa d’Estela quan va assumir el càrrec s’ha complert. També, l’exalcalde de Lleida i ambaixador d’Espanya a Andorra, el socialista Àngel Ros, també ha estat condecorat per la Benemèrita.

El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general Luis Tovar a la festa patronal de l’institut armat/Mireia Comas

Normalització de relacions

Els Mossos d’Esquadra han participat en gran nombre en la festa patronal. Tot després que des de l’octubre de 2017 les relacions havien quedat més que tocades. De fet, fa tres anys els representants dels Mossos i de la conselleria d’Interior van abandonar la cerimònia arran del contingut dels discursos. En canvi, enguany el discurs habitual del general en cap a Catalunya del cos, José Luis Tovar, ha estat neutre, de gestió i ha reconegut públicament l’eficàcia de la col·laboració policial amb els Mossos d’Esquadra o el Cos Nacional de Policia. Tovar ha encetat el seu discurs en català, l’ha allargat un bon tros fins a passar al castellà. Tovar ha insistit en mantenir la feina de coordinació i col·laboració posant exemples de grans operacions. També ha destacat que han de respectar l’ordre jurídic i constitucional però també fer-lo complir.

Per la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Eugènia Gay, també ha incidit en la fórmula institucional de la cooperació policial a Catalunya, nomenant expressament els Mossos d’Esquadra. Per cert, la delegada ha pronunciat el discurs a l’inrevés que el general, tot en castellà i al final ha pronunciat una part molt breu en català. Gay també ha recordat que cal potenciar la feminització del cos com un dels reptes principals de l’institut armat, amb una reserva de places de mínim un 25% i un màxim del 40%. Gay ha sostingut que calia complir la Constitució per assegurar una bona convivència.

El cap de la Comissaria General d’Informació i excap de la Brigada Mòbil, l’intendent Carles Hernàndez, després de ser condecorat per la Guàrdia Civil/Mireia Comas

Una festa oberta amb noms de la lluita contra el Procés

Entre el públic convidat lluïen un bon grapat de gorres dels Mossos d’Esquadra, membres de diverses policies locals de Catalunya -molts comandaments condecorats-, agents rurals, gendarmes francesos i membres de l’Exèrcit. Entre les autoritats, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el fiscal en cap de Catalunya, Francesc Bañeres; i el cap de la Prefectura Superior del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Luis Fernando Pascual Grasa; l’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Anna Alba Aguilera; el diputat del PSC, David Pérez, el de Cs, Matías Alonso i Carlos Carrizosa, i del PP, Alejandro Fernández, i la diputada del PP al Congrés i exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna. Entre els assistents també s’hi comptaven dos gats vells de la lluita contra el Procés, l’actual tinent general Angel Gozalo, i excap de la Guàrdia Civil a Catalunya i l’excap de la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, i ara número dos del cos a Barcelona, el tinent coronel Daniel Baena.