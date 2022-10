Els Mossos acusen Interior “d’obstaculitzar” la investigació del cas Bombers

El cas de presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles de Bombers viurà aquest divendres una nova sessió. Tres noves declaracions i l’anàlisi de la nova documental aportada al cas aconseguida gràcies a l’escorcoll de la seu d’Iturri a Catalunya, a la localitat de Montcada i Reixac. Iturri és l’empresa també investigada amb tot el gruix de la direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis del departament d’Interior. Un escorcoll a petició dels Mossos d’Esquadra que reclamaven més documentació per completar la investigació. Tot perquè la policia considera que Interior feia el sord a les seves peticions de documentació. De fet, creuen que el departament “obstaculitza la investigació”

Ara, els agents han aportat més documents de les contractacions de manteniment que poden acabar de completar el puzzle de la instrucció. De fet, fonts jurídiques apunten la possibilitat que se sol·liciti una pròrroga de la intrucció. Una decisió que se sospesa si aquest divendres no s’acaben d’aclarir moltes de les factures i albarans, així com de la resta d’escoltes telefòniques que els Mossos d’Esquadra han anat triant durant els darrers mesos. Així mateix, la jutgessa instructora ja té el panorama més o menys definit a la vista de les declaracions d’imputats que han anat passant pel jutjat.

Els Bombers enraonen al centre de Comandament on perfilen l’estratègia d’extinció i fan seguiment dels equips sobre el terreny al El pont de Vilomara/Quico Sallés

Mossos d’Esquadra: “És inversemblant”

Un dels darrers moviments dels Mossos d’Esquadra ha estat la presentació d’un dens atestat sobre les perquisions portades a terme fins a principis d’estiu. És un informe de 37 pàgines, amb el número 37517825/22, al que ha tingut accés El Món, i que va ser presentat davant el jutjat d’instrucció nñumero 9 el passat 6 de juliol. Només una setmana després, el 13 de juliol, els agents de policia entraven a la seu d’Iturri a Catalunya amb una ordre judicial sota el braç. Els Mossos acusaven, sense gaires manies, al departament d’Interior d’amagar informació o de posar traves per obtenir-la. La causa: Interior demana la documentació als mateixos investigats en el procés judicial a través de la DGPEIS.

L’atestat era força crític amb el departament d’Interior i criticava que arrosegués els peus alhora de presentar la documentació que la policia reclamava per a la investigació judicial. L’escrit policial és força dur. “Resulta inversemblant”, asseguren els Mossos d’Esquadra, “que s’estigui derivant a les persones investigades les tasques de recopilació de la documentació, tenint en compte que manca moltíssima documentació de la requerida i que és altament probable que part de la documentació que no apareix sigui conseqüència de l’obstaculització en l’avenç de la investigació dificultant l’anàlisi exhaustiu de les dades requerides“.

Més documents i aclarir dubtes de l’inici de la instrucció

Un cop recopilada la informació comptable de l’empresa així com notes, llibretes manuscrites i correus electrònics, les perquisicions han continuat. Els Mossos sostenen que s’ha recopilat prou informació per mantenir la tesi que queden molts punts comptables per aclarir i, sobretot, la relació de l’empresa amb Interior, i en concret, amb la DGPEIS. Ara falta contrastar la informació recollida amb les declaracions dels processats.

En tot cas, aquest divendres serà un dia clau. Davant de la jutgessa Roser Mateo ha de declarar la Instructora de la Informació Reservada. És a dir, la persona que va posar negre sobre blanc l’informe intern i la investigació interna quan es van detectar de les suposades irregularitats comptables. També ha de declara el sotsinspector de Mossos d’Esquadra que va redactar els atestats inicials del cas. Precisament, és un testimoni esperat per les defenses en el benentès que els investigats han denunciat davant la instrucció que mai els van preguntar ni interrogar sobre el cas, els contractes o com s’organitza el servei de manteniment dels vehicles dels Bombers. Fins i tot, acusen la policia de “falta de rigor”. A més, hi passarà una tercera persona, una funcionària del departament d’Interior que va atendre l’aleshores director general, Manel Pardo, amb un power-point explicatiu on hi va apuntar el famós 2% que va despertar totes les sospites.

Un cas llarg

Després de les declaracions d’aquest divendres és previsible que es demani una pròrroga de la instrucció per demanar més testificals i practicar més prova. Una decisió que es podria prendre la propera setmana a tot estirar. D’aquesta manera s’allargaria una investigació avançada per El Món el novembre de l’any passat. Però les perquisicions van començar molt abans, la primavera de 2021 quan el llavors equip del conseller Miquel Samper va detectar el que va interpretar com a “evidents irregularitats”. Un informe intern qualificava la situació de desgavell comptable que despertava totes les suspicàcies.

Unes sospites que van derivar en una Informació reservada per tal d’escatir irregularitats en contractes de manteniment dels camions dels Bombers de la Generalitat. La investigació interna del departament d’Interior va ser remesa a la fiscalia que hi va veure indicis de delictes i va demanar obrir diligències policials. Un seguiment de les trucades telefòniques i una posterior anàlisi de la documentació com una causa secreta va acabar finalment amb imputacions de la cúpula del cos de Bombers de la Generalitat així com de l’empresa encarregada del manteniment dels vehicles. Ara la instrucció encara la recta final, d’un cas que ha anat perdent pistonada però que els Mossos continuen detectant ombres de sospita.