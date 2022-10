La Guàrdia Civil acusa les seleccions catalanes de fer espionatge

La instrucció del cas Volhov comença a tenir un nou protagonista destacat. Tant per la Guàrdia Civil, policia judicial del cas, com pel magistrat instructor de la causa, Joaquín Aguirre. Un nou atestat, profús i dens, de l’institut armat, busca ara les pessigolles a la Plataforma per les Seleccions Catalanes, una associació que busca el reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes. Ara l’acusació és qeu porten a terme tasques “d’intel·ligència” per anar contra l’Estat. Tot peglat per instruir una peça separada, la número dos, en una ofensiva general contra l’independentisme des del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona.

L’informe, de 230 pàgines i amb el número 28, a més vincula la Plataforma i el seu president Xavier Vinyals, amb Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, i amb l’organització del Fòrum Internacional Crans Montana. De fet, arriba a embolicar Xavier Vendrell a través d’un entramat empresarial. L’atestat es basa en l’analisi d’un portàtil manllevat per la Guàrdia Civil en l’entrada i registre a la seu de l’associació el 28 d’octubre de 2020. Un ordinador on pressumiblement hi havia tota la comptabilitat que, d’altra banda, va ser la que Plataforma va lliurar a Hisenda.

Part de l’atestat de la Guàrdia Civil sobre la Plataforma per les seleccions catalanes per fer espionatge/Quico Sallés

“Tasques d’intel·ligència”

La conclusió dels agents de la Guàrdia Civil és contundent: consideren que la Plataforma no només feia tasques de promoció de les seleccions catalanes o l’esport català sinó que es dedicava a l’espionatge. “Hem trobat documents a la seu d’aquesta entitat en els que s’observa que es pretenia tasques d’intel·ligència amb l’objecte de denostar l’Estat espanyol i aconseguir seguidors del moviment independentista”, sentencia l’agent 66914D de la Guàrdia Civil.

De fet, els raonaments dels analistes s’hi arriba a través de l’absorció de la documentació trobada tant a l’ordinador com els carpetes recollides en l’escorcoll. En concret, d’un dossier titular “Oficina de Control de la Informació” que segons els agents té per “objectiu crear una estructura que permeti realitzar un seguiment exhaustiu de tota aquesta informació que perjudiqui la imatge d’Espanya”. A partir d’aquí, els agents fan un recull concret de tots els elements sospitosos que els porten a raonar l’existència d’un servei d’espionatge i contrainformació català.

De l’ajuntament de Barcelona a diaris

L’informe de la Guàrdia Civil fa un extracte de la comptabilitat i de les factures trobades a l’ordinador. De fet, relaciona fins i tot, els sous de les persones assalariades a l’entitat de promoció esportiva i les campanyes de publicitat que va dur a terme i que tenia registrades. Fins i tot, emfatitza una campanya en la que hi hauria col·laborat l’ajuntament de Barcelona. També escruta les subvencions rebudes així com els convenis de l’entitat amb d’altres de similars com l’Associació Catalana per l’Activitat Física i Esportiva.

En aquest dossier, la Guàrdia Civil recull rebuts i detalls que “podrien presentar irregularitats” però que en cap cas les detallen o en diuen quines en concret. En aquest sentit, quadren les factures comptables que la Plataforma va portar a terme per col·laboracions amb Òmnium Cultural, l’ANC o el Comitè Olímpic Català. Especialment incisius i detallistes són amb el Fòrum Crans Montana on hi va participar el president Carles Puigdemont pronunciant una conferència sobre el procés d’autodeterminació de Catalunya. En aquest embolic comptable també hi afegeixen un vell conegut d’aquesta instrucció, l’exsecretari d’organització d’ERC i exconseller Xavier Vendrell. També retreuen que a la seu hi havia material de propaganda que incitava a l’independentisme.