Getlife llança una nova assegurança de vida per a policies i Guàrdia Civil

Getlife, insurtech espanyola, ha llançat una nova assegurança de vida especialment dissenyada per als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat​ que no suposa un increment en la prima a aquest col·lectiu i garanteix una indemnització per valor del capital assegurat per a l’usuari, familiars o sers estimats en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta per accidents durant actes de servei.

A Espanya hi ha al voltant de 310 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil per cada 100.000 habitants, d’acord amb les últimes dades del Ministeri de Política Territorial. Fins avui, segons les dades disponibles després de la incorporació dels últims alumnes de Policia Nacional als seus destins en les comissaries de tota Espanya, s’ha aconseguit la xifra de 154.535 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, 81.534 d’ells pertanyents a la Guàrdia Civil i 73.001 a la Policia Nacional.

Cada dia, agents de Policia i de la Guàrdia Civil treballen per a vetllar per la nostra seguretat. Entre les seves principals funcions es troben mantenir la seguretat i l’ordre en llocs públics; fer respectar les lleis i protegir els ciutadans i els seus béns de perills i actes delictius. No obstant això, el seu treball comporta en moltes ocasions posar en risc la seva vida.

Els agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil són considerats perfils de risc per les asseguradores tradicionals a causa del treball encomiable que exerceixen, per l’exposició i el maneig d’armes de foc. I que malgrat posar en risc la seva vida per a salvaguardar les dels altres, ells no poden o tenen molt complicat protegir el futur de les seves famílies en cas de mort o invalidesa permanent.

L’assegurança de vida per a policies i guàrdies civils de Getlife es beneficia del model de negoci desenvolupat per la insurtech, que compta amb un mètode de contractació 100% en línia, sense paperassa i sense exàmens mèdics ni cadències. L’assegurança entra en vigor de manera immediata, la prima s’abona cada mes i a més la pòlissa es pot gestionar i modificar en línia en qualsevol moment per a adaptar les cobertures a les necessitats de l’usuari a cada moment. Des de 5 euros al mes els usuaris poden assegurar 150.000 euros d’indemnització.

Les assegurances de vida de Getlife també permeten cobrar a compte el 10% de la indemnització, fins a 6.000 euros, en cas de defunció de l’assegurat per a cobrir les despeses del sepeli.

Getlife tenen com a objectiu que tothom pugui tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones que protegeixen. Per a això, Getlife és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes, sense recàrrecs, que no es corresponguin amb la situació de salut del client. El resultat és l’assegurança de vida més modern, flexible i competitiu del mercat, d’una forma senzilla, molt ràpida i 100% en línia.