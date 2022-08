El jutge del cas Volhov dona més temps a la Guàrdia Civil perquè no se’n surt

El jutge que instrueix el cas de l’Operació Volhov es va veure obligat divendres a arxivar la peça separada de la trama russa del Procés. Tot després d’un procés d’investigació llarg i sense cap mena de suport pet part del ministeri fiscal. De fet, no és la primera peça separada del sumari que genera dubtes, la peça separada dos, que incorpora la documentació confiscada en la ràtzia de l’octubre de 2020 en entrades i escorcolls, així com diverses detencions dels encausats. Cal destacar que la causa mare de la Volhov, l’operació Estela, només manté un peça oberta de les nou que tenia en un inici.

En tot cas, la peça separada dos es manté oberta a l’espera del resultat de les perquisicions. Una peça clau a través de la qual el titular del jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, alimenta la resta de peça separades, que han arribat a ser fins a vuit. Ara, el magistrat ha hagut de signar una segona pròrroga de la instrucció. El termini de l’actual pròrroga s’acabava el 29 de juliol passat. El motiu és que la Guàrdia Civil no pot elaborar els informes per la ingent documentació confiscada. Mentrestant els encausats, com els propietaris de l’empresa Events, esperen que se’ls citi a declarar. Tot indica que els investigadors encara no han trobat cap dada concloent. Un element més que, segons totes les defenses, mostra que la causa és “sospitosament prospectiva”.

“Extraordinaríssima complexitat de la causa”

Així el passat 28 de juliol, en una interlocutòria el jutge admetia que la Guàrdia Civil encara no ha pogut elaborar els informes. Una dada força sorprenent perquè es refereixen als atestats sobre el contingut dels “dispositius digitals intervinguts durant els escorcolls de l’octubre de 2020”. És a dir, gairebé dos anys després els analistes encara no han pogut aportar cap dada concloent de la implicació dels propietaris d’Events, una de les empreses investigades en la causa, com a indici de la comissió de cap delicte penal.

En aquest marc, el magistrat argumenta el temps d’espera i demora per “l’extraordinaríssima complexitat de la causa”, que “amb l’abundant documentació adjunta resulta materialment impossible [elaborar l’informe] en el termini d’un any”. Per això decreta una nova pròrroga tenint present que resten pendents de lliurar “diversos informes” que, ara com ara, és “impossible preveure” quan podran ser aportats. Per altra banda, tot i que la informació dels dispositius ja va ser bolcada per la Guàrdia Civil, el jutge s’ha negat a retornar-los. Una decisió que ha despertat tota mena de suspicàcies.

Part dispositiva de la interlocutòria amb què el jutge Aguirre allarga la instrucció de la Volhov/QS

Una causa prospectiva?

La decisió del jutge s’emmarca en una instrucció que s’entrebanca amb dues serioses estirades d’orelles de l’Audiència de Barcelona, que ha estimat recursos tant de les defenses com del ministeri fiscal. Tots dos han qualificat la instrucció de “prospectiva”. És a dir, en paraules del fiscal que porta el cas, Fernando Maldonado, “es busca trobar alguna cosa” per poder formular una acusació. Un protocol de treball incriminatori prohibit per l’estat de dret.

La nova resolució allargant la instrucció sis mesos més a petició de la Guàrdia Civil indica les dificultats que troben els investigadors per trobar material incriminatori tangible. És a dir, indicis o proves que puguin incriminar en un il·lícit penal, per exemple, els propietaris de l’empresa Events o qualsevol dels altres implicats, com ara David Madí, Xavier Vendrell i Oriol Soler. De fet, sobre la investigació de Madí, fiscalia ja va advertir que aportar converses privades sobre possibles negocis no és una prova documental prou consistent per articular una acusació relacionada amb la corrupció.