L’advocada de Madí acusa el jutge del Volhov de fer investigacions que fan “avergonyir”

L’advocada penalista Olga Tubau s’ha aliat amb el fiscal Fernando Maldonado contra la instrucció “prospectiva” que està dirigint el jutge del cas Volhov. En dos escrits registrats en defensa del seu client, David Madí, la lletrada carrega sense embuts per la manca de motivació de les investigacions que porta a terme el titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. En concret, sobre la petició de dades de la parella de l’ex mà dreta del president Artur Mas i de la informació sobre entitats mercantils que ni tan sols consten en les diligències d’investigació. En concret, es tracta d’un recurs de reforma contra dues diligències de petició d’investigació.

Per què investigar la dona de Madí?

En primer terme, és un recurs interposat contra una providència del passat 13 de maig en què el jutge demana al departament de Justícia de la Generalitat, informació sobre la parella de Madí. El jutge Aguirre demanda a la conselleria que dirigeix Lourdes Ciuró si Sandra Buenvaron consta en el registre de lobbistes o de grups d’interès. Una petició per la qual Tubau posa el crit al cel en el benentès que, en tot el material recollit fins ara en la instrucció, “no consta cap reunió amb cap departament o conselleria de la Generalitat, ni sola, ni amb el seu marit, ni amb cap dels seus clients”.

En el recurs, al qual ha tingut accés El Món, la lletrada fa un pas més enllà i assegura que la resolució del jutge “no fonamenta ni exposa la raó” de la petició al departament de Justícia, ni “per què resulta necessària i útil per a la investigació”. Així mateix, retreu al magistrat que “no exterioritzi ni en quins indicis ni quin resultat dels mitjans d’investigació practicats fins ara justifiquen al petició al departament de Justícia”.

Part de l’escrit de l’advocada de David Madí contra la instrucció del jutge de la Volhov que faria “avergonyir”/QS

“Estem davant una diligència de clars trets prospectius“, conclou Tubau. I respon amb duresa al jutge: “En qualsevol cas, i això resulta obvi fins a avergonyir no podria mai legitimar-se processalment la investigació pel fet que Sandra Buenvaron sigui la muller de David Madí”. És a dir, acusa Aguirre de voler investigar Sandra Buenvaron només pel fet de ser la dona d’un dels investigats, sense cap més raó, ni prova, ni indici que ho sustenti. En aquest sentit, l’advocada acusa el jutge de vulnerar la tutela judicial efectiva per “l’orfenesa argumentativa” de la petició d’investigació en el benentès que existeix el dret a conèixer els motius de tota investigació judicial.

Misterioses empreses que ni apareixen en les declaracions

D’altra banda, en el mateix recurs, la lletrada carrega els neulers contra la petició d’informació sobre diverses empreses i societats mercantils que han aparegut de cop en l’interès del jutge. En concret, es tracta de les entitats Mecese SL; Contria Inversions 2019, SL; Sloop Inversions, SL; Icat Desenvolupament, SL; Valldeboi 1900, SL; Iki Cat XXI, SL i Teatre Nacional de Catalunya. En el recurs, Tubau recorda que en la declaració de Madí del passat 6 de juliol de 2021, que va respondre a totes les parts personades, no es va fer cap mena de pregunta sobre aquestes empreses.

Així mateix, constata que “tampoc consta a la causa cap element del qual es desprengui que David Madí hagi realitzat cap gestió o s’hagi reunit amb algun responsable polític o funcionari de la Generalitat per tractar temes relacionats amb aquestes mercantils“. “Ens trobem amb una diligència d’investigació que no resulta justificada i resulta impossible conèixer-ne les raons i la elació amb els fets objectes de la instrucció”, afegeix. De fet, defineix la decisió judicial “com un mitjà d’investigació que no se sustenta sobre un indici previ d’un fet delictiu mínimament perfilat”. A més, afegeix, tot recordant els arguments del fiscal, que les reunions que ha celebrat Madí per altres empreses amb institucions i que consten a la causa no constitueixen cap delicte de tràfic d’influències. Per tot això la lletrada entén que no resulta justificada cap diligència d’investigació més sobre les reunions que celebri Madí en la seva feina de consultor.