Maniobra de Puigdemont per desemmascar el jutge del cas Volhov

Maniobra de l’equip de la defensa jurídica del president a l’exili Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha registrat un escrit a l’instructor de la causa Volhov. Un document, al que ha tingut accés El Món, per tal que el titular del jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, informi si Puigdemont està investigat o no dins aquesta investigació. Tot arran de les preguntes sobre el president que el jutge formula als principals investigats com Víctor Tarradellas, durant la setmana passada.

En aquest sentit, Boye demana que, si es considera que Puigdemont és a les diligències com a investigat, es procedeixi a tenir-los per personats i per quin delicte concret se l’estaria investigant i des de quan. En tot cas, i segons l’escrit, es vol que en un cas o l’altre l’instructor s’abstingui de continuar amb qualsevol tipus de “comentaris o manifestacions insultants i/o despectives” cap al president i actual eurodiputat. De fet, entén que aquestes expressions per part del jutge “són incompatibles amb la funció jurisdiccional, la deguda imparcialitat, el decòrum i el respecte a les institucions”.

“Interès per la figura”

L’escrit argüeix que després de l’anàlisi realitzada de les declaracions i el reguitzell de preguntes del jutge instructor es “desprèn un clar interès d’aquest jutjat per la figura i activitats del president Puigdemont, com si fos un investigat,” i per tant, constituiria una “raó” que justificaria aquesta sol·licitud d’informació o de personació.

Però l’escrit va una mica més enllà i acusa el jutge de carregar els neulers contra el president exiliat embolicant-lo en l’extravagant relat de la trama russa. “Igualment”, indica l’escrit registrat aquest dijous, “es desprèn un absolut menyspreu per la persona i figura del meu defensat i s’utilitza una mena de relat periodístic amb la finalitat d’establir una “veritat històrica” que no es correspon amb la realitat, però sí amb la visió que l’Instructor té de Carles Puigdemont i d’allò succeït el 2017”. En aquest sentit, es refereix al relat exposat per Terradellas sobre els famosos, i extravagants, contactes amb suposats emissaris russos.

Com a exemple, l’escrit transcriu part de les preguntes del jutge Aguirre sobre el procés polític viscut del 20 al 27 d’octubre del 2017. En concret, afirma que al president Puigdemont “li va entrar pànic, va fer la declaració unilateral d’independència i que la va suspendre i no sabia què havia de fer i va marxar al maleter del cotxe”. O fins i tot, amb conclusions de les seves preguntes: “Al final el senyor va marxar al maleter del cotxe perquè suposo que continuaria en estat de pànic i ja des de Brussel·les es va sentir més segur i va continuar amb els bitcoins”. El jutge fins i tot acusa declarants de càrrec, com ara Terradellas, d’intentar blanquejar la figura de Puigdemont.