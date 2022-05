La Fiscalia Europea cita David Madí com a investigat per desviament de fons￼

La Fiscalia Europea ha citat com a investigat l’empresari i ex dirigent de CDC David Madí per desviament de fons de la UE. En concret intenta esbrinar si va influir en el repartiment dels fons europeus Next Generation, segons ha avançat TV3. En el marc de l’operació Volhov es va enregistrar una conversa telefònica de Madí en què deia que en un acte de Foment havia parlat amb Iván Redondo, aleshores mà dreta de Pedro Sánchez, sobre el repartiment d’aquests diners. El jutge del cas Volhov va demanar remetre la conversa a la Fiscalia Europea, i l’Audiència de Barcelona va avalar la petició el desembre passat, malgrat l’oposició del fiscal anticorrupció i de la defensa.

Alexander Dmitrenko surt de declarar del jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona arran de la causa Volhov on ha negat ser espia i treballar en favor del Procés/David Zorrakino(EP)

El març passat la Fiscalia Europea va demanar al jutge del cas Volhov que li remetés la conversa. Foment del Treball va precisar, aleshores, que a la reunió a que es referia Madí van assistir-hi prop de 60 empresaris i que Redondo van participar-hi per videoconferència. Al costat d’aquesta investigació de la Fiscalia Europea, el jutge del cas Volhov manté Madí en qualitat d’investigat per presumpte tràfic d’influències en diferents operacions econòmiques.

Boye també demana explicacions

En un breu escrit, al qual va tenir accés El Món, Gonzalo Boye, com a advocat de Josep Lluís Alay –cap de l’oficina del president a l’exili, Carles Puigdemont– demana al lletrat de l’administració de justícia que certifiqui quin és l’estat de les actuacions, investigats i números de peces separades. En definitiva que l’administració judicial aclareixi el “desconcert” que viuen les parts amb el garbuix del nombre d’investigacions que s’inclouen dins aquesta instrucció, que va des de negocis per la pandèmia al Tsunami Democràtic.

En concret, l’advocat va reclamar al jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona el nombre total de peces, inclosa la principal; els volums que té cada peça del sumari i el total de folis que les componen; la denominació que se li ha donat a cada peça; la seva data d’obertura, les de pròrroga i el termini màxim d’investigació.