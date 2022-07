L’Audiència acusa el jutge del cas Volhov de “fer un sudoku processal” amb Alay

La secció 21 de l’Audiència de Barcelona considera que el jutge instructor de la causa Volhov ha fet un veritable “sudoku processal” en la peça que correspon a Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del president a l’exili, Carles Puigdemont. Així ho afirma en una interlocutòria en què estima un recurs interposat pel mateix cap de l’oficina de Puigdemont, i el mateix ministeri fiscal, representat per Fernando Maldonado. Tots dos es van oposar a diligències d’investigació d’Alay –com ara la investigació patrimonial– perquè entenien que era prospectiva i sol·licitaven el sobreseïment de la causa en concret.

De fet, aquesta nova resolució complementa una d’anterior on també els magistrats de l’Audiència estiraven les orelles al jutge Joaquín Aguirre i les seves perquisicions amb la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. De fet, ja li recordaven que estava fent una investigació prospectiva. Ara bé, mentre l’Audiència tramitava aquell recurs, el jutge va tirar pel dret i va ordenar perquisicions que ara aquesta nova interlocutòria atura de nou.

Part de la interlocutòria de l’Audiència sobre Alay en la qeu acusa el jutge de fer un sudoku/QS

Renyen al jutge

Així els magistrats anul·len la interlocutòria del 17 de maig passat per la que el jutge ordenava les noves investigacions. De fet, s’empipen i el renyen perquè li recorden que si ell mateix s’havia “adonat” que no havia fet bé les coses en no motivar correctament les seves decisions tenia altres alternatives abans que ordenar noves investigacions. Una conducta que situava en “plena orfenesa a la defensa d’Alay”. És a dir, que si sabia que la resolució estava en recurs hauria d’haver esperat la decisió de l’Audiència o, com a mínim, dictar una nova interlocutòria ben fonamentada.

Així, els magistrats, en una resolució a la qual ha tingut accés El Món, carreguen contra una estratègia del jutge que titllen de “sudoku processal” per les maniobres per processar ràpidament Alay sense ni esperar la resolució dels recursos que, per altra banda, no pot fonamentar perquè els jutge no les argumenta. Una percepció compartida tant per la defensa com pel ministeri fiscal. Ara el jutge haurà de resoldre de nou i argüir amb tot detall els motius que porten a investigar Alay de manera concreta i detallada.