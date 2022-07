El jutge del Volhov arxiva la peça separada sobre la trama russa del Procés

La trama russa del Procés no només perd pistonada sinó que el jutge que més volada li ha donat s’ha hagut de rendir a l’evidència. Segons ha pogut saber El Món, el jutge ha dictat el sobreseïment de la peça separada 7 de l’operació Volhov que investigava la relació entre l’empresari rus, acusat d’espia del Kremlin, Alexander Dmitrenko, i Josep Maria Alay el cap de l’oficina del president a l’exili Carles Puigdemont. La interlocutòria del titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera que no hi ha prou base per continuar la instrucció del cas. La resolució, a més, indica que en no haver-hi cap part més personada en aquesta peça, la resolució no és recurrible.

Dmitrenko va prestar una llarga declaració el passat 31 de maig, Dmitrenko va deixar clar que en cas d’independència, “Rússia aniria amb Espanya”. De fet, va assegurar a preguntes del jutge que tingués qualsevol implicació en el Procés perquè la seva feina era de caràcter empresarial, i, per descomptat, va negar que fos un espia i ni molt menys que treballés per la màfia russa. Una versió que va reafirmar davant les insistents, i iròniques, preguntes de l’advocat d’Alay, Gonzalo Boye. La resolució, a la que ha tingut accés El Món, ha estat comunicada avui.

Part dispositiva de la interlocutòria sobre el sobreseïment de la peça separada de la trama russa de la Volhov/QS

Les trobades d’Artadi i la compra de petroli rus

La peça separada també incorporava les reunions de l’aleshores mà dreta del president de la Generalitat, Elsa Artadi, amb suposats membres russos pel seu suport al procés d’independència. Un suport basat en una virtual legislació més favorable a les criptomonedes. Dues reunions que Artadi va menystenir en la seva declaració judicial.

La investigació també tenia com a puntal converses entre Dmitrenko i Alay sobre la suposada compra-venda de petroli rus que encara no se sap si es va consumar, tot i rebre 300.000 dòlars de paga i senyal. El jutge, en la seva interlocutòria admet que “no hi ha indicis de criminalitat” tot i que l’operació no té “cap sentit comercial”. Al capdavall, el jutge Aguirre tanca la peça, perquè no hi ha ningú més personal i el fiscal mai s’ha cregut el cas. De tota manera, manté altres peces sobre el finançament del Procés obertes arran de la investigació prospectiva de les comunicacions d’Alay.